Вєрка Сердючка пригадала дуже дорогий подарунок від Абрамовича, який її не вразив

Вєрка Сердючка пригадала дуже дорогий подарунок від Абрамовича, який її не вразив

Артистка поділилася спогадами на концерті у Дубаї.

Українська співачка Вєрка Сердючка новий, 2022 рік, зустріла гучним концертом в рамках фестивалю Big Art Festival у Дубаї.

Під час виступу зірка не лише тішила присутніх своїми хітами "Дольче Габбана", "Чита Дрита", "Все будет хорошо" і багатьма іншими, а й активно спілкувалася з глядачами у залі. Так, на Сердючку наринули спогади і вона пригадала один коштовний подарунок, який їй колись зробив вихідець із Росії, бізнесмен Роман Абрамович.

Артистка зізналася, що дорогий презент її не надто вразив і пояснила чому:

"Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогого шампанського. А у нас колектив під сто осіб — ну ми розлили кожному по ковпачку, щоби всім дісталося. І знаєте — жодної різниці не відчули", - поділилася артистка, пише StarHit.

Вєрка Сердючка зі своїм колективом / instagram.com/v_serduchka

Також зірка пригадала, як у дитинстві була фанаткою італійського співака Тото Кутуньо і навіть вирізала його фото із журналів. А потім у житті склалося так, що артистка особисто познайомилася зі своїм кумиром і він навіть готував їй каву.

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