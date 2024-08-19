Вєрка Сердючка просто зі сцени майстерно поставила на місце відомих блогерів - хейтерів її творчості

Українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, майстерно поставила на місце відомих блогерів, які критикують її творчість.

Сталося це на концерті в Дніпрі, який днями відіграла виконавиця. Просто зі сцени артистка поділилася, що деякі відомі блогери критикують її, мовляв, вона не пише нові пісні українською. Однак у Вєрки Сердючки знайшлося, що відповісти на такі закиди.

Виконавиця просто зі сцени майстерно поставила блогерів на місце. Співачка говорить, що вони просто брешуть, адже вона чимало пісень пише українською. Тож, зірка порадила не слухати хейтерів, а вірити її словам.

Вєрка Сердючка поставила на місце блогерів, які заявили, що вона не пише пісні українською

"Блогери ось ці розповідають, що я не пишу українською. П**дять, вирвалось! Я вам чесно скажу, дуже багато пишу українською. Нікого не слухайте, лише мене", - зі сцени заявила артистка.

До речі, концерт Вєрки Сердючки в Дніпрі не минув без казусів. Одна з глядачок перебрала з алкогольними напоями і почала погано поводитися. Зокрема, жінка матюкалася на всю концертну залу, де було присутньо чимало дітей. Вєрка Сердючка знайшла, як оригінально без скандалів викрутитися з неприємної ситуації.

На концерті Вєрки Сердючки в Дніпрі трапився конфуз

Читайте також: