Вєрка Сердючка просто зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зняла зірку з голови: "Раша, гудбай!"

Цьогоріч у Юрмалі, Латвія співачка Лайма Вайкуле проводить масштабний музичний фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2024".

Для виступів виконавиця запросила й українських виконавців. Зокрема, свої хіти виконали Настя Каменських, Макс Барських, ALEKSEEV та інші. Також до Юрмали прибула Вєрка Сердючка.

Зокрема, легендарна українська зірка вийшла на сцену фестивалю в формі вболівальниці, як і її "мама" Інна Білоконь. У той час шоу-балет запалював сцену у футболках з антивоєнними закликами та синьо-жовтими хустками на шиї.

Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле

Бенд виконав низку своїх англомовних і українськомовних хітів разом із публікою. Зокрема, пролунало "Swedish Lullaby", "Є пропозиція", "Russia Goodbay!". Під час виступів на сцену був винесений український прапор, а у піснях Сердючка не забувала наголошувати, що "Україна переможе" та розповіла про українські реалії, коли вона "усюди ходить з ліхтариком".

Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле

До слова, у залі була присутня співачка Алла Пугачова, яка весь час аплодувала українській зірці. Ба більше, Вєрка Сердючка неодноразово зі сцени зверталася до неї, подарувала квіти й побажала здоров'я. А перед тим, як піти за куліси зробила неочікуваний сюрприз. Українська виконавиця зняла свою легендарну зірку з голови й уголос промовила найзаповітніше бажання – "закінчення війни".

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Зазначимо, довкола фестивалю розгорнулося чимало скандалів. Зокрема, на сцену разом з українськими артистами виходили громадяни РФ і ті, хто має подвійне громадянство після еміграції звідти. Цікаво, що Оля Полякова та Надя Дорофєєва теж мали бути на фестивалі, проте вони відмовилися від участі.

Нагадаємо, нещодавно відомий композитор Олександр Злотник прокоментував політичну позицію артистки Алли Пугачової під час війни.

Читайте також: