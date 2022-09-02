Вєрка Сердючка у шкільній формі та з бантом на голові показала кумедні фото

Вчора, 1 вересня, у всьому світі святкували День знань. Зі святом всіх, хто нині навчається, вирішила з гумором привітати зірка шоубізнесу Вєрка Сердючка.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала доволі кумедні фото. На знімках Сердючка постала в образі школярки.

Вєрка Сердючка у шкільному образі / Фото: instagram.com/v_serduchka

Так, артистка у шкільній формі та бантиком на голові продзвеніла перший дзвоник, а її тим часом тримали два парубки на плечах. Також Вєрка відповідала біля дошки у музичному класі та грала на трубі.

Вєрка Сердючка у шкільному образі / Фото: instagram.com/v_serduchka

Окрім цього, здивована Сердючка засвітилася й на уроці хімії.

Вєрка Сердючка у шкільному образі / Фото: instagram.com/v_serduchka

"З Днем знань", - привітала прихильників зірка.

Нагадаємо, цьогоріч перше вересня для школярів та студентів було не таким, яким би вони хотіли його бачити.Через повномасштабну війну в Україні багато батьків вивезли своїх дітей за кордон. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, де та в якій країні навчатимуться доньки та сини знаменитостей.

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