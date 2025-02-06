Вєрка Сердючка упіймала росіян на брехні та влучно поставила їх на місце

Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, викрила росіян на брехні.

Так, пропагандистам не дає спокою артистка, особливо перед запланованою нею важливою подією. Річ у тім, що вже в березні виконавиця вирушає за кордон, де продовжить свій концертний тур на підтримку України. Тим часом росіянам, це схоже, не дає спокою, тож вони безсоромно поширюють в Мережі брехню.

Так, Сердючка натрапила на відео в YouTube, яке, очевидно, створили пропагандисти. Там йшлося про те, що концертів артистки за кордоном не буде, адже, мовляв, президент Володимир Зеленський заборонив Андрію Данилку виїзд із України. Тим часом Вєрка Сердючка заявила, що це - фейк пропагандистів, який вони створили в цілях інформаційно-психологічної операції.

Вєрка Сердючка викрила росіян на брехні / Фото: instagram.com/v_serduchka

Співачка запевнила, що благодійні концерти за кордоном відбудуються за планом. Як доказ, артистка додала афішу з повідомленнями про її виступи.

Нагадаємо, раніше Вєрка Сердючка показувала, як в окупованому Севастополі зустрічали 2025 рік. Місцеві просто на вулиці слухали її хіт "Все будет хорошо".

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