Вєрка Сердючка в Києві заспівала російською: мовний обдусмен відповів, чи понесе артистка покарання

Артистка потрапила в скандал, коли на концерті в Києві співала російською.

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями потрапила в гучний скандал.

Виконавиця відіграла концерт у Києві, а програма складалася майже з українськомовних хітів. Тим не менш, деякі треки Вєрка Сердючка таки виконала російською. Очікувано, у Мережі обурилися через це, мовляв, такі треки треба перекладати або ж відмовлятися від них. Повідомлялося, що й на самому концерті теж були незадоволені, які просто пішли посеред шоу.

У Мережі виникло запитання, чи повинна артистка понести покарання. Мовний обдусмен Тарас Кремінь в коментарі для "Телеграф" пояснив, що Вєрка Сердючка жодним чином не порушувала закон.

Вєрка Сердючка / Фото: instagram.com/bigartfestival

"Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України і це є в офіційному репертуарі, то – не заборонено", - прокоментував Кремінь.

Однак мовний обдусмен зазначив, що є питання щодо етичних міркувань. Він наголосив, що у суспільства, звичайно ж, виникатимуть запитання через російськомовні пісні на концерті. Тож, Кремінь зазначив, що цей скандал стане показовим кейсом, щоб інші артисти віддавали перевагу українським трекам, а від російських відмовлялися повністю.

"З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні. Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури", - додав Кремінь.

Вєрка Сердючка / Фото: instagram.com/atlasweekend

Нагадаємо, на тому ж концерті в Києві Вєрка Сердючка виконала пісню alyona alyona і Jerry Heil - Teresa & Maria. Також артистка просто зі сцени звернулася до представниць України на "Євробаченні-2024".

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