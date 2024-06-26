Вєрка Сердючка відмовилася від виступу на Atlas United і здивувала причиною

Організатори заходу також назвали ім'я співачки, яка стала однією з хедлайнерів фестивалю.

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, скасувала свій виступ на фестивалі Atlas United 2024.

Виконавиця мала бути однією з хедлайнерок. Утім, артистка була вимушена відмовитися від виступу. У команді Сердючки пояснили, що вона готувала для фестивалю спеціальну програму, яка складалася б винятково з українських треків. Однак, шоумен Андрій Данилко не встигає у таких стислий термін підготувати шоу. Зокрема, на це впливає відсутність основних музикантів та блекаути. Тож, Вєрка Сердючка була вимушена відмовитися.

Вєрка Сердючка з мамою / Фото: instagram.com/v_serduchka

"На жаль, ми маємо повідомити про скасування виступу Вєрки Сердючки на Atlas United 2024. Андрій Данилко не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути)", - повідомили в менеджменті артистки.

Тим не менш, на сцену фестивалю вийде чимало інших популярних музикантів. Зокрема, організатори Atlas United 2024 оголосили ім'я однією з хедлайнерок. Так, 14 липня на сцені фестивалю виступить співачка Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва

"Я дуже сумувала за Atlas, але цього разу це зовсім інший Atlas – не той, до якого ми всі звикли…Головною метою цьогорічного фесту стане мегазбір, і для мене за честь до нього приєднатися. Тож, єднаймося, слухаємо українську музику та спільно допомагаємо", - прокоментувала артистка.

Афіша виступу Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до України з концертом приїде всесвітньо відома співачка, лідерка нідерландського гурту Within Temptation Шарон ден Адель. Виконавиця теж виступить на сцені Atlas United 2024.

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