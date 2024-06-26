Вєрка Сердючка відмовилася від виступу на Atlas United і здивувала причиною

Організатори заходу також назвали ім'я співачки, яка стала однією з хедлайнерів фестивалю.
Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, скасувала свій виступ на фестивалі Atlas United 2024.
Виконавиця мала бути однією з хедлайнерок. Утім, артистка була вимушена відмовитися від виступу. У команді Сердючки пояснили, що вона готувала для фестивалю спеціальну програму, яка складалася б винятково з українських треків. Однак, шоумен Андрій Данилко не встигає у таких стислий термін підготувати шоу. Зокрема, на це впливає відсутність основних музикантів та блекаути. Тож, Вєрка Сердючка була вимушена відмовитися.
"На жаль, ми маємо повідомити про скасування виступу Вєрки Сердючки на Atlas United 2024. Андрій Данилко не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути)", - повідомили в менеджменті артистки.
Тим не менш, на сцену фестивалю вийде чимало інших популярних музикантів. Зокрема, організатори Atlas United 2024 оголосили ім'я однією з хедлайнерок. Так, 14 липня на сцені фестивалю виступить співачка Надя Дорофєєва.
"Я дуже сумувала за Atlas, але цього разу це зовсім інший Atlas – не той, до якого ми всі звикли…Головною метою цьогорічного фесту стане мегазбір, і для мене за честь до нього приєднатися. Тож, єднаймося, слухаємо українську музику та спільно допомагаємо", - прокоментувала артистка.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до України з концертом приїде всесвітньо відома співачка, лідерка нідерландського гурту Within Temptation Шарон ден Адель. Виконавиця теж виступить на сцені Atlas United 2024.
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