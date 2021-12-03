Вєрка Сердючка випустила новорічний хіт англійською мовою

Артистка представила трек під назвою Wild Christmas.

Українська артистка Вєрка Сердючка зробила своїм прихильникам новорічний подарунок.

Так, зірка потішила шанувальників випуском святкової композиції англійською мовою Wild Christmas. Робота вийшла на офіційному каналі Сердючки на відеохостингу YouTube.

Зазначимо, що запис композиції відбувався восени у Стокгольмі. "Для всіх, хто святкує", - так анонсувала Вєрка трек.

Шанувальникам новорічна пісня дуже прийшлася до смаку, про що вони повідомили у коментарях: "Це найкраще, що я чула!", "Дякуємо за настрій. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика", "Чимось навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже, гарно дуже".

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