Вєрка Сердючка випустила першу за 20 років українськомовну пісню та зняла кліп на неї

Вєрка Сердючка випустила першу за 20 років українськомовну пісню та зняла кліп на неї

Композиція отримала назву "Є пропозиція".

Українська артистка Вєрка Сердючка потішила прихильників новою піснею.

Так, артистка випустила першу за 20 років українськомовну композицію, яка отримала назву "Є пропозиція". Прем'єра синглу відбулася сьогодні, 14 лютого, у День всіх закоханих.

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" — хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне — надія на те, що в результаті все буде добре!" — поділився Андрій Данилко.

Також зірка й потішила яскравим кліпом. У ролику можна побачити й фірмові жарти Сердючки з її мамою, і українські народні костюми, і веселі танці, і неймовірні сільські краєвиди.

Фани з нетерпінням чекали від співачки новий хіт, тому одразу ж після виходу композиції, вони прослухали її та написали чимало коментарів. Вони зазначили, що пісні Сердючки, як завжди, піднімають настрій.

Нагадаємо, востаннє артистка випускала українськомовні хіти 2002 року. Зокрема, серед них такі відомі треки, як "Гоп-гоп" та "Горілка".

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