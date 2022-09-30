Вєрка Сердючка з мамою оголилися і зібралися на Щекавицю

Так от, Вєрка Сердючка разом з мамою, яку грає акторка Інна Бєлоконь, разом з іншими українцями зібралася на гору Щекавицю у Києві у випадку ядерного удару Путіним.

Як відомо, гора Щекавиця стала популярною після погроз Путіна застосувати ядерну зброю на території України. Користувачі соцмереж почали фантазувати, як і де вони проведуть останні хвилини свого життя. Однією з ідей було провести оргію на вершині Щекавиця. Ідея породила чимало жартів та мемів в мережах.

Звісно ж, до них долучилася й Вєрка Сердючка. На сторінці в Instagram артистка розмістила кадр, на якому позує разом з мамою. Вони зображені оголеними, лише у трусах. Хто є хто на фото видає зірка та хустка на головах. А над Сердючкою та мамою видніється напис: "Щекавиця".

"Ми майже на місці…" – підписала кадр Сердючка.

Вєрка Сердючка з мамою / Фото: instagram.com/v_serduchka

Шанувальники були приголомшені дотепністю зірки, про що повідомили їй у коментарях:

"Проходьте . Чекаю на вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідону з молоком", - написав ведучий Андрій Бєдняков. "Ахахах, найкращі! Дякую за усмішку в такі хренові часи", "Викликайте пожежну безпеку, бо це дуже гаряче", "Для тих хто не зможе приєднатися буде Онлайн трансляція ,супутник тільки для цього й купили".

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