Вєрка Сердючка запалила сцену нацвідбору та в прямому ефірі вигукнула: "Путін, щоб ти здох"

Щойно відгримів грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2023", де виступала запрошена гостя – співачка Вєрка Сердючка.

Виконавиця разом зі своєю командою, де зокрема була й мама Вєрки Сердючки, запалила сцену з піснею "Є пропозиція" після презентації пісень всіх учасників фіналу.

Під час виступу артистки весь зал гучно аплодував, танцював та співав разом із нею.

Однак, приємне на цьому не закінчилося. У кінці свого номера Вєрка Сердючка просто зі сцени у прямому ефірі послала потужний меседж кремлівському диктатору. Зокрема, виконавиця вигукнула: "Путін, щоб ти здох".

Зазначимо, 17 грудня відгримів фінал нацвідбору на "Євробачення-2023", де стало відомо, хто поїде від України на міжнародний конкурс. Перемогу вибороли учасники гурту TVORCHI. Саме вони змагатимуться за перше місце на музичній першості.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала біографію колективу та пропонує ближче познайомитися з переможцями нацвідбору на "Євробачення-2023".

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