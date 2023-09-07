Вєрка Сердючка запалила на сцені у Маямі та під гучні оплески вигукнула: "Путін, щоб ти здох"

Українська артистка Вєрка Сердючка нині їздить з гастрольним туром містами США. 6 вересня зірка виступила з концертом у Маямі.

Виконавиця просто запалила сцену. Виступ почався з того, що на великому екрані почали трансляцію відео. Там Сердючка разом з мамою їхала Майданом Незалежності та тримала в руках прапор України. Згодом у ролику показали виступ співачки на "Євробаченні-2007".

Концерт Вєрки Сердючки у Маямі / Фото: скриншот з відео

Після цього й сама Вєрка Сердючка з'явилася на сцені. Знаменитість зустрічали оваціями. Тим часом артистка зазначила, що назвала концертну програму: "Путін, щоб ти здох". Після цієї красномовної фрази глядачі почали бурхливо аплодувати виконавиці.

"Друзі, сьогодні сходимо з розуму. Я назвала нашу програму лірично та романтично: "Путін, щоб ти здох". Я рада, що вам подобається ця назва", - сказала артистка.

До речі, Вєрка Сердючка виконала першу пісню "Russia Goodbye" та просто запалила сцену. Тим часом глядачі віддячували їй оваціями.

Концерт Вєрки Сердючки у Маямі / Фото: скриншот з відео

У кінці цієї пісні на великому екрані з'явилося фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який руками показував сердечко.

Концерт Вєрки Сердючки у Маямі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, російські пропагандисти розповсюджували різні фейки про гастрольний тур Вєрки Сердючки у США. Зокрема, писали й те, що турне не відбудеться. Вєрка Сердючка знайшла оригінальний спосіб, як поставити пропагандистів на місце, та показала, що в неї під спідницею.

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