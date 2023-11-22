Вєрка Сердючка запалила сцену в Амстердамі: туфлі артистки полетіли до зали, глядачі співали Russia Goodbye

Українська артистка Вєрка Сердючка 16 листопада виступила на концерті, який відбувся в Амстердамі.

Виконавиця заспівала на арені Ziggo Dome. Концерт Het Grote Songfestivalfeest був присвячений фанам "Євробачення". Він проводиться щороку, а на сцені виступають зірки міжнародного конкурсу. Цьогоріч сцену запалювали Кончіта Вурст, Käärija, Eleni Foureira, ALIKA, Джонні Логан, KEiiNO, Корнелія Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана та Вєрка Сердючка.

Концерт Вєрки Сердючки в Амстердамі / Фото: instagram.com/v_serduchka

До слова, Вєрка Сердючка влаштувала на сцені справжнє шоу. Виконавиця заспівала свій легендарний трек Dancing Lasha Tumbai, у приспіві якого на початку повномасштабного вторгнення Росії до України були замінені рядки на Dancing Russia Goodbye. Хоч єврофани вперше почули змінений трек, однак нові слова їм неабияк сподобалися. Глядачі в залі гучно підспівували Вєрці Сердючці.

Концерт Вєрки Сердючки в Амстердамі / Фото: instagram.com/v_serduchka

Під час свого виступу виконавиця не забувала про Україну, вона скандувала: "Україна – це круто, Україна переможе". Окрім того, туфлі Вєрки Сердючки полетіли до зали. Ймовірно, артистка повторила трюк з "Євробачення-2023", де під час виступу одна її туфля злетіли з ноги.

Концерт Вєрки Сердючки в Амстердамі / Фото: instagram.com/v_serduchka

Тим часом мама Вєрки Сердючки під час концерту витанцьовувала на сцені з прапором України.

Концерт Вєрки Сердючки в Амстердамі / Фото: instagram.com/v_serduchka

До речі, українців підтримали й інші учасники концерту, та навіть організатори. За лаштунками вони підходили до артистів, висловлювали їм словами підтримки та бажали скорішої перемоги.

Вєрка Сердючка з "мамою" та Кончіта Вурст / Фото: instagram.com/v_serduchka

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