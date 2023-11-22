Вєрка Сердючка запалила сцену в Амстердамі: туфлі артистки полетіли до зали, глядачі співали Russia Goodbye

Співачка відіграла концерт, що присвячений фанам "Євробачення".
Українська артистка Вєрка Сердючка 16 листопада виступила на концерті, який відбувся в Амстердамі.
Виконавиця заспівала на арені Ziggo Dome. Концерт Het Grote Songfestivalfeest був присвячений фанам "Євробачення". Він проводиться щороку, а на сцені виступають зірки міжнародного конкурсу. Цьогоріч сцену запалювали Кончіта Вурст, Käärija, Eleni Foureira, ALIKA, Джонні Логан, KEiiNO, Корнелія Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана та Вєрка Сердючка.
До слова, Вєрка Сердючка влаштувала на сцені справжнє шоу. Виконавиця заспівала свій легендарний трек Dancing Lasha Tumbai, у приспіві якого на початку повномасштабного вторгнення Росії до України були замінені рядки на Dancing Russia Goodbye. Хоч єврофани вперше почули змінений трек, однак нові слова їм неабияк сподобалися. Глядачі в залі гучно підспівували Вєрці Сердючці.
Під час свого виступу виконавиця не забувала про Україну, вона скандувала: "Україна – це круто, Україна переможе". Окрім того, туфлі Вєрки Сердючки полетіли до зали. Ймовірно, артистка повторила трюк з "Євробачення-2023", де під час виступу одна її туфля злетіли з ноги.
Тим часом мама Вєрки Сердючки під час концерту витанцьовувала на сцені з прапором України.
До речі, українців підтримали й інші учасники концерту, та навіть організатори. За лаштунками вони підходили до артистів, висловлювали їм словами підтримки та бажали скорішої перемоги.
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