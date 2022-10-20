Вєрка Сердючка збурила Краків, прокричавши зі сцени: "Путін, щоб ти здох! Амінь"

Українська артистка Вєрка Сердючка перебуває з благодійним туром e Польщі. 17 жовтня зірка дала концерт разом зі своїм бендом у місті Кракові.

Під час виступу Сердючка виконала свої безсмертні хіти "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".

Не обійшлося й без жартів. Артиста активно спілкувалася з залою, а її турботлива "мама", яку грає акторка Інна Бєлоконь, просто посеред концерту доньки вирішила підтягнути їй колготи.

Та найбільш активно глядачі в залі відреагували, коли Сердючка зі сцени почала скандувати "Путін, щоб ти здох! Амінь". Присутні вигукували заповітні слова разом з артисткою, після чого гучно їй аплодували.

Нагадаємо, що місяць тому Вєрка Сердючка виступила у столиці Латвії Ризі, де вперше вийшла на сцену не в образі. Перед присутніми з'явився Андрій Данилко у своєму casual образі – чорному світшоті, чорних штанах і кепці, та, звісно, з маскою на обличчі.

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