Вєрка Сердючка зустрілася з переможцями "Євробачення-2024" й попрощалася з Росією просто зі сцени

Днями в Амстердамі відгримів концерт Het Grote Songfestivalfeest, який традиційно збирає багатьох зірок "Євробачення" з різних років і країн.

Цього року на музичному фестивалі Україну представляли Go_A, alyona alyona та Jerry Heil. Вони повторили свої образи з виступів на "Євробаченні" й запалили своїми хітами, з якими їздили на музичні змагання, понад 17 тис. глядачів у залі. До такої яскравої компанії приєдналася й Вєрка Сердючка, яка виступила зі своєю відомою піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Вєрка Сердючка запалила шоу в Амстердамі та звернулася до Росії

І хоч зірки, які виступали, намагалися зберігати свій образ і пісню з "Євробачення", Вєрка під час війни в рідній країні все ж внесла корективи. І у своїй пісні згадала за державу-терористку й попрощалася з Росією. Так, замість "Lasha Tumbai" вона гучно заявила "Russia goodbye" ("Бувай, Росіє"). Протягом усього запального шоу зала аплодувала та щиро витанцьовувала під знайомі ритми. Крім того, перед тим, як зійти зі сцени Вєрка розгорнула український прапор і прокричала фанам "Слава Україні!". І у відповідь отримала: "Героям слава!".

До слова, вже за кулісами Сердючка побачилася зі своїми українськими колегами. Там вона зробила фото з ними та обмінялася обіймами. Крім того, у гримерці Вєрка Сердючка побачилася з переможцями "Євробачення-2024" Nemo й теж зробила знімок на згадку.

Вєрка Сердючка з alyona alyona та Jerry Heil / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Вєрка Сердючка та Nemo

Нагадаємо, нещодавно після оголошення учасників нацвідбору на "Євробачення-2025" соліст панк-гурту "Хейтспіч" публічно послав співачку та продюсерку Тіну Кароль.

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