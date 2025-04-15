Викладачка вокалу різко розкритикувала Дорофєєву і Полякову та назвала найкращих в Україні співаків

Оля Полякова, Олена Українець, Надя Дорофєєва

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Викладачка з вокалу Олена Українець розкритикувала співачок Надю Дорофєєву та Олю Полякову і назвала найкращих в Україні виконавців.

Українець стала новою героїнею проєкту “Що бісить”. Звичайно, у випуску не оминули увагою популярних українських артистів. Викладачка поділилася, хто, на її думку, є гарним вокалістом, а хто ні. Дісталося від Українець Klavdia Petrivna. Викладачка вважає, що в юної співачки невдалий голос. Мовляв, артистка може співати лише гумористичні треки. Водночас Українець вважає, що співаки мають виконувати всі жанри.

“Я страшенно не люблю, як вона співає. У неї прикольні пісні, класний проєкт, але я терпіти не можу, як вона співає. Гумористичні пісні поспіває, що з цим далі зробиш? Ти будеш трагічну пісню таким голосом співати, серйозно? Це ж крінж! І крінж не в тому, що вона так співає…Мені здається, що професійний співак має співати по-всякому: і оперу, і народний, і джаз, і хор. Йому має бути комфортно”, — говорить Олена.

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Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Також дісталося від викладачки з вокалу Олі Поляковій та Наді Дорофєєвій. Ба більше, Українець навіть Джамалу не вважає вокалісткою, хоча їй і подобається її творчість. Що стосується Полякової, то викладачка стверджує, що вона занадто старається і непрофесійно володіє голосом. А от Дорофєєва, на думку Українець, специфічно виконує пісні. Олена зізнається, що така манера співу її дратує.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

“Я дуже люблю творчість Джамали, вона мені подобається, вона крута професіоналка, але ні, як вокалістка ні. Оля Полякова…Жесть. Як людина — вона крута, як співачка — мати рідна. Вона ж перевчалася з академістки в естрадну. Десь, мені здається, щось вона не довчилася. Можливо, це її стиль, але я говорю з професійної точки зору. Я не скажу, що вона кричить, але занадто старається. Це непрофесійне володіння голосу. Дорофєєва — ні. Поясню чому… Одна причина і в неї, і в Трінчер. Навіщо весь час глусавити? Чи це вони спеціально роблять, чи якусь фішку зробили. Це мене дратує!” — ділиться викладачка.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

А от Злату Огнєвіч Українець вважає найкращою в Україні вокалісткою, адже вона може заспівати в будь-якому жанрі. Також викладачці подобається MONATIK. За словами Олени, артист співає легко і це відчувається. Окрім того, Українець похвалила MELOVIN. Вона говорить, що співак за останній рік помітно попрацював над собою та став професіоналом.

MONATIK / © пресслужба MONATIK

“Я вважаю, що з вокалісток, тих, що я знаю, найкрутіше співає Злата Огнєвіч. MONATIK дуже круто співає, дуже легко! Яка б це не була пісня, вона звучить легко на вуха. Немає відчуття, що тобі хочеться йому допомогти. І MELOVIN! Але останній рік. Він чи собою займався, чи щось таке, але він став співати круто”, — додала викладачка вокалу.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Щоправда, користувачі були обурені коментарями Олени Українець. Юзери заступилися за Klavdia Petrivna, Олю Полякову та Надю Дорофєєву. Тим часом викладачку вокалу звинуватили в непрофесіоналізмі.

Нагадаємо, Олена Українець стала відомою завдяки Tik Tok. Вона публікувала відео, де показувала, як працює з учнями. Одим із таких роликів запримітила американська співачка Леді Гага. На відео учениця Українець співала хіт виконавиці. Леді Гага у коментарі підтримала дівчинку.