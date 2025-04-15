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Викладачка вокалу різко розкритикувала Дорофєєву і Полякову та назвала найкращих в Україні співаків
Олена Українець прокоментувала спів популярних українських артистів.
Викладачка з вокалу Олена Українець розкритикувала співачок Надю Дорофєєву та Олю Полякову і назвала найкращих в Україні виконавців.
Українець стала новою героїнею проєкту “Що бісить”. Звичайно, у випуску не оминули увагою популярних українських артистів. Викладачка поділилася, хто, на її думку, є гарним вокалістом, а хто ні. Дісталося від Українець Klavdia Petrivna. Викладачка вважає, що в юної співачки невдалий голос. Мовляв, артистка може співати лише гумористичні треки. Водночас Українець вважає, що співаки мають виконувати всі жанри.
“Я страшенно не люблю, як вона співає. У неї прикольні пісні, класний проєкт, але я терпіти не можу, як вона співає. Гумористичні пісні поспіває, що з цим далі зробиш? Ти будеш трагічну пісню таким голосом співати, серйозно? Це ж крінж! І крінж не в тому, що вона так співає…Мені здається, що професійний співак має співати по-всякому: і оперу, і народний, і джаз, і хор. Йому має бути комфортно”, — говорить Олена.
Також дісталося від викладачки з вокалу Олі Поляковій та Наді Дорофєєвій. Ба більше, Українець навіть Джамалу не вважає вокалісткою, хоча їй і подобається її творчість. Що стосується Полякової, то викладачка стверджує, що вона занадто старається і непрофесійно володіє голосом. А от Дорофєєва, на думку Українець, специфічно виконує пісні. Олена зізнається, що така манера співу її дратує.
“Я дуже люблю творчість Джамали, вона мені подобається, вона крута професіоналка, але ні, як вокалістка ні. Оля Полякова…Жесть. Як людина — вона крута, як співачка — мати рідна. Вона ж перевчалася з академістки в естрадну. Десь, мені здається, щось вона не довчилася. Можливо, це її стиль, але я говорю з професійної точки зору. Я не скажу, що вона кричить, але занадто старається. Це непрофесійне володіння голосу. Дорофєєва — ні. Поясню чому… Одна причина і в неї, і в Трінчер. Навіщо весь час глусавити? Чи це вони спеціально роблять, чи якусь фішку зробили. Це мене дратує!” — ділиться викладачка.
А от Злату Огнєвіч Українець вважає найкращою в Україні вокалісткою, адже вона може заспівати в будь-якому жанрі. Також викладачці подобається MONATIK. За словами Олени, артист співає легко і це відчувається. Окрім того, Українець похвалила MELOVIN. Вона говорить, що співак за останній рік помітно попрацював над собою та став професіоналом.
“Я вважаю, що з вокалісток, тих, що я знаю, найкрутіше співає Злата Огнєвіч. MONATIK дуже круто співає, дуже легко! Яка б це не була пісня, вона звучить легко на вуха. Немає відчуття, що тобі хочеться йому допомогти. І MELOVIN! Але останній рік. Він чи собою займався, чи щось таке, але він став співати круто”, — додала викладачка вокалу.
Щоправда, користувачі були обурені коментарями Олени Українець. Юзери заступилися за Klavdia Petrivna, Олю Полякову та Надю Дорофєєву. Тим часом викладачку вокалу звинуватили в непрофесіоналізмі.
Нагадаємо, Олена Українець стала відомою завдяки Tik Tok. Вона публікувала відео, де показувала, як працює з учнями. Одим із таких роликів запримітила американська співачка Леді Гага. На відео учениця Українець співала хіт виконавиці. Леді Гага у коментарі підтримала дівчинку.