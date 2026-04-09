- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 437
- Час на прочитання
- 4 хв
Виконавець хіта "Смарагдове небо" покарав російського співака за крадіжку пісні: "Боротьба триває"
DREVO і його команда розповіли нові подробиці скандалу довкола пісні «Енкарапіста».
Виконавець хіта «Смарагдове небо», співак DREVO разом із командою дав відсіч російському артисту R. Riccardo, який незаконно використав мелодію його пісні «Енкарапіста».
У відвертому інтерв’ю редакції сайту ТСН.ua співак поділився новими подробицями конфлікту, пояснив, яке покарання вже вдалося застосувати до порушника, та наголосив: боротьба за авторські права українських артистів триває. Також продюсер Михайло Шиян і лейбл Sound United зіткнулися з ширшою проблемою індустрії — як ефективно захистити інтелектуальну власність у сучасних реаліях під час війни.
— Як дізнались про крадіжку?
Спочатку почали натрапляти на ТікТок-відео від цього росіянина. Ми це бачили, слухачі DREVO теж це бачили і надсилали про це повідомлення. Не дуже нам це подобалось, це так. Хоча це ще раз підтверджувало, що українська музика, незважаючи на те, що не видається в цій країні, а російська державна машина відгородила своїх громадян високою стіною від світового інформаційного поля, завдяки соцмережам не має кордонів.
— Чому відразу не почали діяти, як тільки побачили?
В цілому, ми не дуже переймались цією переробкою, адже в соцмережах багато подібних переробок. Це простір, де користувачі самовиражаються, як можуть і хочуть, звичайно використовуючи популярний і трендовий контент. Таке використання може бути приємним чи ні, але з цим нічого не поробиш — це ціна популярності. Люди вільні в використанні навіть захищеного авторським правом контенту в особистих цілях. Тим не менш, активність цього блогера, який не посилався на Drevo, як на джерело (що теж, здавалось би, зрозуміло в їх реаліях) ставала все більше схожа не просто на хайп чи самовираження руського фанату, а на промоційні дії, які зазвичай передують релізам оригінальних треків від їх авторів. Так і сталося, якийсь російський лейбл вирішив, що вони достатньо захищені своїм парканом, міжнародне право їх не стосується, і можна спокійнісінько і безкарно випустити цей трек, як свій власний. І вже від цього моменту почалося юридичне порушення авторського права, яке треба відстоювати.
— І що ви зробили?
Звичайно, ми як лейбл, що є оригінальним паблішерем треку, вже заблокували трек російського артиста на всіх міжнародних цифрових майданчиках, де його було розміщено. Але треба розуміти, що видалення існуючого не захищає від повторного завантаження порушниками того ж самого треку. Боротьба ще триває.
— Тут треба пояснити щодо паблішингу, дистриб’юції та різниці в правах.
Суміжні права охоплюють право на використання фонограми, тобто запису виконання музичного твору. Авторське право дозволяє захищати автора музики та тексту.
Дистриб’ютор здійснює дії з технічного захисту суміжних прав правовласника на цифрових майданчиках — тобто, без дозволу неможна продавати фонограму. Це дуже легко контролюється і доводиться в сучасному світі дистрибуції музики, вже давно існують і використовуються цифрові технології впізнавання і блокування несанкціонованого використання фонограми, в більшості випадків майже автоматично. Більшість цифрових дистриб’юторів, яких зараз доволі багато та до яких звертається частина артистів, працюють тільки в межах суміжних прав, тобто вони добре контролюють, щоб фонограма артиста не використовувалась без дозволу в цифрових магазинах. Є й інші компанії, які опікуються суміжними правами поза цифрових магазинів, наприклад, в рингтонах у мобільних операторів, в телевізійних програмах чи фільмах, на фізичних носіях, в HoReCa тощо.
Але ж в цьому випадку, як із цим росіянином, вкрадена була не фонограма, а саме музика — мелодія, ноти, тобто предмет авторського права. І це вже складніша ситуація. Захист авторського права здійснюється самим правовласником, зокрема через організації колективного управління майновими правами (ОКУ), яких правовласники наділяють такими відповідними повноваженнями. І цей процес вже далекий від автоматизації. Такі ситуації у цифровому середовищі мають більш велику вірогідність потрапити до судів.
Додаткова складність виникає, коли мова йде про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, а отже має бути застосоване іноземне законодавство про захист авторського права. ОКУ в різних країнах мають договори про взаємне представництво інтересів. Але це робиться в «ручному» режимі і є доволі тривалим процесом, про оперативне вирішення спору в ініційованому судовому процесі говорити не варто.
— І що робити незалежним артистам та авторам? Звертатись до лейблів?
Ну так. Звичайно, незалежний артист цілком може випускати музику самостійно — без лейблу. Інше питання — що відбувається, коли виникає порушення прав. У такому випадку весь тягар захисту своїх прав лягає на самого автора, і він повинен бути готовим до складного процесу. Ідеться не лише про те, щоб заявити: «це моя пісня» і показати вихідні матеріали. Потрібно пройти весь шлях — від фіксації порушення і подачі скарг до комунікації з платформами або навіть жорстких юридичних дій, якщо ситуація того вимагає. І тільки тоді можна розраховувати на реальний результат — видалення незаконного контенту і відновлення своїх прав.