Виконавець хіта "Смарагдове небо" відверто розповів про кохану і як вона вплинула на його успіх

Виконавець хіта "Смарагдове небо" DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, відверто розповів про свою кохану та як вона вплинула на його успіх.

Артист став справжнім відкриттям літа. Він випустив пісню "Смагардове небо", яка швидко завірусилася. Нині ж DREVO наважився на відверте інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок". Виявляється, артист не самотній. Він перебуває в стосунках із коханою Яною, за яку старший на два роки. Стосунки їхні розпочалися одразу, коли дівчина закінчила школу. Однак парочка знає одне одного вже давно, оскільки з одного міста.

"Тільки-но вона закінчила школу, ми познайомилися, я просто за неї старший на два роки. Ми виросли разом, тому що ми з одного міста. Яна разом зі мною проживає моє життя так само, як і я проживаю її життя", - говорить DREVO.

DREVO з дівчиною / © instagram.com/drevo_official

До речі, Яна неабияк впливає на творчий успіх музиканта, адже є його помічницею, а в разі необхідності – критикинею. Ба більше, виявляється, хіт "Смарагдове небо" артист створив не без допомоги обраниці. Саме вона вигадала ці рядки. Окрім того, Яна була переконана, що композиція буде хітом, що врешті й сталося.

"Янка вигадала перші рядки "Смарагдове небо", і я одразу підхопив цю двіжуху, і воно все закрутилося в такому всьому творчому процесі. Насправді я вірю в кожну свою пісню, але так, як на цій пісні підтримала мене моя Яна, то не на одній пісні вона так мене не підтримувала. Казала, що Макс, побачиш, ми будемо на першому місці", - поділився артист.

Зазначимо, лідеру гурту O.Torvald Жені Галичу пісня "Смарагдове небо" не сподобалася. Артист жорстко розніс композицію. За DREVO вступилася співачка Тіна Кароль.