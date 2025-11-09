Виконавиця вірусної пісні "Парова машина" Ярина Квасній здивувала заявою про службу в ЗСУ

Ярина Квасній / © instagram.com/kvas.nii

Співачка Ярина Квасній з Івано-Франківщини стала відомою на всю Україну після того, як її виконання народної пісні «Парова машина» зібрало понад 30 мільйонів переглядів у TikTok.

Її голос лунав на фестивалях, у телесюжетах та соцмережах — дівчина буквально прокинулася знаменитою. Та нині замість сцени й камер вона має зовсім іншу реальність — службу на сході України. Після хвилі популярності Ярина залишила навчання в Києво-Могилянській академії, пішла працювати, а згодом — подала документи до війська.

«У травні минулого року я подала документи в ТЦК — і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: «Завтра з’явитися в ТЦК». І я помчала до Києва», — згадує Квасній в інтерв’ю Oboz.ua.

Ярина Квасній / © instagram.com/kvas.nii

Свій вибір дівчина не афішувала — навіть батьки дізналися про службу лише тоді, коли вона вже проходила базову підготовку. Зараз Ярина Квасній служить у Першому окремому медичному батальйоні — у зоні бойових дій на сході.

«Мама дуже стресонула, і тато теж. Я сказала, що їду на курси під Київ. Зараз розумію — діяла би інакше. Ні, я не медик. Але тут працюють не лише лікарі. Є багато спеціалістів, які ведуть документацію, займаються логістикою та господарськими питаннями. Моя посада — санітарка на передовому хірургічному відділенні, фактично я займаюся реєстрацією поранених і координую евакуацію», — розповіла військова.

Співачка не приховує, що часом чує упередження через свою популярність: «Кажуть: «Тобі на підборах ходити по столиці, а не тут». Та я би з радістю, але якщо я тут — значить, це потрібно».

До слова, шалена популярність прийшла до Ярини після одного з музичних фестивалей. Тоді, повертаючись додому, вона просто заспівала акапельно «Паровою машину», а подруга зняла коротке відео на телефон: «Просто увімкнули камеру під спалах, я заспівала — і раптом це стало дуже відомим».

Кліп став вірусним, набравши десятки мільйонів переглядів. Користувачі з усього світу брали його для танців, реміксів і переспівів, сама ж дівчина зовсім не прагнула слави.

