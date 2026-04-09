Викрито нові деталі смерті Меттью Перрі: хто насправді посприяв трагедії й яке покарання понесе

Меттью Перрі / © Associated Press

У США поставили крапку в одному з найрезонансніших процесів останніх років — суд виніс вирок жінці у справі смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі.

42-річну Джасвін Сангха, яку називали «королевою кетаміну», визнали винною у розповсюдженні наркотиків, що й призвело до смерті актора. Суд у Лос-Анджелесі призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, пише BBC.

За даними слідства, жінка щонайменше від 2019 року керувала нелегальною точкою продажу наркотиків у районі Північного Голлівуду. Саме звідти, як встановили правоохоронці, походив кетамін, який у підсумку і спричинив трагедію. Сангха ще раніше визнала провину за кількома пунктами обвинувачення, серед яких — розповсюдження заборонених речовин із тяжкими наслідками.

Прокурори під час слухань описували діяльність обвинуваченої як системний незаконний бізнес, у якому вона продавала різні наркотики, зокрема кетамін — препарат, що використовується в медицині як анестетик, але при неконтрольованому вживанні може мати смертельні наслідки. Суддя під час оголошення вироку наголосив про належне покарання, додавши, що обвинувачена роками не демонструвала каяття.

Втім, уже в суді Сангха змінила тон і публічно пошкодувала про свою діяльність, яка зруйнувала життя інших людей. Перед винесенням вироку до суду звернулася родина актора. Мачуха Перрі — Деббі Перрі — закликала суддю призначити максимально суворе покарання.

«Ви дали цьому статися… Ви, яка мала достатньо таланту для ведення бізнесу, обрали єдиний спосіб, який шкодить людям. Будь ласка, дайте цій безсердечній жінці максимальний термін ув’язнення, щоб вона не змогла завдати шкоди іншим сім’ям, таким як наша», — заявила Деббі.

Сторона захисту, своєю чергою, раніше наполягала на м’якшому вироку, аргументуючи це буцімто тим, що підсудна «визнала відповідальність за серйозне злочинне діяння» і не мала кримінального минулого.

Варто зазначити, що Джасвін Сангха, яка перебуває під вартою від серпня 2024 року, — лише одна з фігурантів справи. Загалом у розслідуванні фігурують п’ятеро осіб, серед яких лікарі та особистий асистент актора, які постачали йому наркотичну речовину.

Зокрема, лікаря Сальвадора Пласенсія засудили до 30 місяців ув’язнення, а іншого медика — Марка Чавеса — до домашнього арешту та подальшого нагляду. Вони брали участь у схемі постачання кетаміну, використовуючи залежність актора. Окремо вироки ще очікують інші учасники справи, зокрема асистент Кеннет Івамаса та дилер Ерік Флемінг.

Зазначимо, Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року у віці 54 років. Його знайшли без ознак життя у власному будинку. Причиною смерті стала гостра дія кетаміну.

