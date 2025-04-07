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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2700
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2 хв

Винник після ганьби зі скасуванням в Польщі зібрався давати концерти в Німеччині і здивував вартістю квитків

Артист не полишає спроб повернутися на велику сцену.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олег Винник

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік за кордон, після ганебного скасування концерту в Польщі анонсував тур у Німеччині.

Виконавець не полишає спроб знову повернутися на велику сцену. 24 квітня артист-втікач мав виступити з концертом у Варшаві, який, до речі, раніше був перенесений саме на цю дату. Утім, польське шоу Винника не відбудеться. Причина — "технічні проблеми".

Утім, Telegram-канал "Злива" має іншу версію. До слова, концертний майданчик може помістити близько 1200 глядачів. Натомість на концерт Винника продали трішки більше, аніж 100 квитків. І це притому що виступ раніше переносили.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Та співак-втікач не полишає спроб повернутися на велику сцену. Він анонсував тур аж шістьма містами Німеччини. Всі виступи заплановані на грудень. Найменша вартість квитка — 69 євро (понад 3,1 тисячі гривень), а найбільша — 119 євро (понад 5,3 тисячі гривень). До речі, концертні майданчики чималі. Тож, вочевидь, скандальний артист сподівається, що цього разу потрапити на його виступ буде чимало охочих.

Нагадаємо, в Олега Винника в лютому відбувся перший від початку повномасштабної війни концерт. Він виступив у Празі. Щоправда, концерт був для невеличкої аудиторії. Проте виконавець встиг потрапити у скандал. Співак зі сцени співав російською. Він запевняв, що його, мовляв, про це "попросили" присутні. Утім, колишній продюсер Винника викрив виконавця на брехні та навів докази.

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