Гламур
257
Винник після провальних концертів за кордоном виправдався у новій заяві: "Це комусь не до вподоби"

Вже не вперше зірка переносить свої концерти за кордоном — Олег Винник пояснив причини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олег Винник

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Співак Олег Винник вперше за тривалий час пояснив перенесення деяких концертів за кордоном.

Зокрема, мовиться про один із запланованих виступів в Іспанії. Спершу на неоднозначну ситуацію із шоу звернув увагу інтерв’юер Слава Дьомін. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що концерт Винника нібито був скасований «з причин повної відсутності попиту». Та сам співак у фотоблогу заперечив це.

Допис Слави Дьоміна / © Telegram-канал Слави Дьоміна

Допис Слави Дьоміна / © Telegram-канал Слави Дьоміна

Зірка повідомив, що його концерт буцімто не скасований, а перенесений з логічних міркувань. Олег у новій заяві пояснив, що так трапилося через наміри провести не один концерт в Іспанії, а одразу декілька у різних містах. Артист стверджує, що він спочатку відіграє концерти в німецькому турі, а потім рушить з гастролями до Іспанії.

«По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, переноситься не тому, що все погано, а навпаки — все дуже добре. Організатори, побачивши, як продається тур Німеччиною — а продається він дуже добре, концерти відбуваються — вирішили зробити наступним чином. Спочатку провести тур Німеччиною, а наступного року провести повноцінний тур Іспанією. Логічно», — зазначив зірка.

Допис Олега Винника / © instagram.com/olegg.vynnyk

Допис Олега Винника / © instagram.com/olegg.vynnyk

Водночас Олег натякнув, що такі чутки ширяться, мовляв, через заздрість до його успіху. Співак наголосив, що у нього у кар’єрі все добре та він не бідкається. І до того ж згадав за колег з України та без їхніх імен дорікнув скасуваннями концертів.

«І коли сьогодні масово скасовуються концерти один за одним й тури у моїх українських колег, у мене не скасовуються, а навпаки відбуваються. Саме тому когось це муляє. Саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби», — додав виконавець.

До слова, раніше Винник вже переносив концерти в Європі через «технічні причини». Але уважні юзери помічали, що тоді у залі більшість місць просто не було розкуплено.

Нагадаємо, нещодавно скандал розгорівся довкола співачки Олі Полякової. Артистка, невдоволена правилами нацвідбору на «Євробачення-2026», пригрозила Суспільному судом. Тим часом Ігор Кондратюк назвав ймовірний сценарій розвитку подій.

