Винник різко звернувся до своїх ворогів і пригадав конфлікт з експродюсером: "Займаються адвокати"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальний співак Олег Винник, який зараз перебуває у Німеччині з родиною, відверто заговорив про допомогу Україні під час війни й свою позицію.

Виконавець на власній офіційній TikTok-сторінці зробив заяву про те, що тривалий час не виходив на зв'язок через конфлікт з експродюсером Олександром Горбенком, який відібрав у нього соцмережі для спілкування з прихильниками. Проте Винник говорить, що зараз ситуація під контролем і у руках адвокатів. Тим не менш, він додав, що від початку повномасштабного вторгнення демонструє патріотичну позицію.

"Я вийшов, бо досить мовчати і слухати, як за мене говорять інші. Ви кажете, що я мовчав. Від початку війни я висловив свою чітку та непохитну позицію. Після конфлікту, про який ви дуже добре знаєте, у мене відібрали соцмережі та видалили всю інформацію. До речі, над цим займаються адвокати. Сподіваюсь, що найближчим часом їх поверну. Я давав інтерв'ю і всі ми хочемо почути правду, але її не любимо. Я отримав стільки хейту та образ, що вирішив нічого не говорити, а тихо робити свою справу на благо своєї Батьківщини", — зазначив співак.

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Олег Винник і Олександр Горбенко

Олег зауважив, що з-за кордону допомагає Україні, але не вважає за потрібне хизуватися цим, хоч і має всі докази. Тож він різко звернувся до своїх ворогів і пліткарів і заперечив усі їхні здогадки про його бездіяльність.

"Міф №2 – нібито я не допомагав і не допомагаю Україні. Спеціально для диванних, неосвічених критиків, які сидять по норах і патякають, видумують різну нісенітницю. Колись вам буде соромно за це, я сподіваюсь. Я допомагав ще до повномасштабного вторгнення, просто про це я не люблю говорити. Про це не говорять, а просто роблять свою справу. На початку війни я не побіг робити різні відео, де я складаю ящики, переношу ящики чи купую автівки, чи броніки, чи дрони. Багато чого було зроблено, і я буду це робити. У мене є що показати. Правда — гучніша за будь-які чутки", — підкреслив артист.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник розповів про життя своєї родини за кордоном і де вони зараз.