Винник заспівав німецькою свій російськомовний хіт і викликав неоднозначну реакцію українців
Артист здивував фанів піснею «Здравствуй, невеста» іншою мовою та спричинив суперечки.
Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав з України, вперто намагається завоювати увагу німецьких слухачів.
Річ у тім, що вже у грудні виконавець вирушить у тур Німеччиною. І спираючись на попередній досвід низьких продажів квитків, цього разу Олег вирішив запрошувати й німців. Принаймні на це вказує його активна популяризації фрагменту хіта “Здравствуй, невеста” німецькою мовою на всіх платформах. У підписі до нього співак написав німецькою таке: “У коханні схиляюся”.
У коментарях українці розділилися на декілька таборів: одні вбачають намагання виконавця всидіти на двох стільцях, інші — зречення власної мови, а є й ті, кому творчість Винника німецькою все ж припала до душі.
Правильно, назвався німцем — час і пісні перекладати.
А рідною мовою слабо?
Чому всі бачать лише його? Він допомагає нашим військовим!
Олеже, ви здивували. Як же гарно співаєте німецькою, хотілося б почути “Вовчицю” німецькою, будь ласка.
Так він має громадянство німецьке і там його сім'я, а до України їздив на заробітки, просто “вовчицям” про це не казав.
