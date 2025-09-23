ТСН у соціальних мережах

Гламур
663
1 хв

Винник заспівав німецькою свій російськомовний хіт і викликав неоднозначну реакцію українців

Артист здивував фанів піснею «Здравствуй, невеста» іншою мовою та спричинив суперечки.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олег Винник

Олег Винник

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав з України, вперто намагається завоювати увагу німецьких слухачів.

Річ у тім, що вже у грудні виконавець вирушить у тур Німеччиною. І спираючись на попередній досвід низьких продажів квитків, цього разу Олег вирішив запрошувати й німців. Принаймні на це вказує його активна популяризації фрагменту хіта “Здравствуй, невеста” німецькою мовою на всіх платформах. У підписі до нього співак написав німецькою таке: “У коханні схиляюся”.

У коментарях українці розділилися на декілька таборів: одні вбачають намагання виконавця всидіти на двох стільцях, інші — зречення власної мови, а є й ті, кому творчість Винника німецькою все ж припала до душі.

  • Правильно, назвався німцем — час і пісні перекладати.

  • А рідною мовою слабо?

  • Чому всі бачать лише його? Він допомагає нашим військовим!

  • Олеже, ви здивували. Як же гарно співаєте німецькою, хотілося б почути “Вовчицю” німецькою, будь ласка.

  • Так він має громадянство німецьке і там його сім'я, а до України їздив на заробітки, просто “вовчицям” про це не казав.

663
