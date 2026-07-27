"Виношую від квітня": Денисенко під крапельницями несподівано заговорила про "вагітність"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко продовжує бентежити фанів станом свого здоров’я.

Останніми днями знаменитість регулярно показує, що проходить лікування та змушена їздити на крапельниці. Раніше поруч із нею в лікарні був наречений Юрій Савранський, який підтримував кохану під час процедур.

Втім, стан артистки поки не дозволяє повернутися до звичного ритму життя. У нових сториз Денисенко показалася в ліжку та повідомила, що продовжує проходити медичні обстеження. Зокрема, згадала про МРТ головного мозку, консультації невролога, остеопата та інші процедури. Водночас подробиць про свій діагноз акторка поки не розкриває.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Однак, Наталка запевнила, що хоч і зморена, але має сили на втішні новини для шанувальників. Акторка підтвердила свою другу «вагітність», але одразу ж розставила крапки над «і». А саме зауважила, що мовиться про її «творчу дитину», яку вона незабаром представить на сцені.

«Сьогодні важливий для мене день. Багато хто запитує, чи я вагітна. Тож до сьогодні я могла б сказати, що певною мірою так! Поки я приїхала на ще одне дослідження (окрім МРТ мозку, невролога, остеопата і різних косметологічних маніпуляцій) розкажу про свою „вагітність“. Це моя творча дитина, яку я виношую ще від квітня. Я вже анонсувала, що роблю свою поетичну музичну моновиставу», — написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно співак Джон Бон Джові налякав фанів раптовим зривом концерту через самопочуття — вже розкрито діагноз співака.

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