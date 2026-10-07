- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2903
- Час на прочитання
- 1 хв
"Випала з життя": донька Кузьми Скрябіна перенесла операцію і показала своє відновлення в лікарні
Операція Барбари Кузьменко була плановою.
Донька покійного лідера гурту «Скрябін», музиканта Андрія Кузьменка перенесла операцію та показала своє відновлення в лікарні.
Про це Барбара Кузьменко розповіла в Instagram-stories. Зокрема, дівчина опублікувала декілька кадрів із лікарні, які були зроблені у палаті. На одному зі знімків Барбара показала свою руку, до якої був приєднаний катетер. Вона повідомила, що перенесла планову операцію і зараз відновлюється після хірургічного втручання.
«Всі мої дні відновлення після планової операції можна описати цим фото…», — підписала кадр Барбара.
Донька Скрябіна поділилась, що саме через планову операцію випала на декілька днів зі звичного життя. Чому Барбарі знадобилось хірургічне втручання — вона поки не розкриває, але пообіцяла згодом все розповісти. Також дівчина поділиться, як взагалі наважилась на операцію та як триває її відновлення.
«Любі, випала на пару днів з життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення», — поділилась Барбара.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова заговорила про можливу операцію 21-річної доньки. Хірургічне втручання може знадобитися Маші через жахливу ДТП, в яку вона в середині серпня потрапила разом із мамою в Молдові.