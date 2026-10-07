ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2903
Час на прочитання
1 хв

"Випала з життя": донька Кузьми Скрябіна перенесла операцію і показала своє відновлення в лікарні

Операція Барбари Кузьменко була плановою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька покійного лідера гурту «Скрябін», музиканта Андрія Кузьменка перенесла операцію та показала своє відновлення в лікарні.

Про це Барбара Кузьменко розповіла в Instagram-stories. Зокрема, дівчина опублікувала декілька кадрів із лікарні, які були зроблені у палаті. На одному зі знімків Барбара показала свою руку, до якої був приєднаний катетер. Вона повідомила, що перенесла планову операцію і зараз відновлюється після хірургічного втручання.

«Всі мої дні відновлення після планової операції можна описати цим фото…», — підписала кадр Барбара.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька Скрябіна поділилась, що саме через планову операцію випала на декілька днів зі звичного життя. Чому Барбарі знадобилось хірургічне втручання — вона поки не розкриває, але пообіцяла згодом все розповісти. Також дівчина поділиться, як взагалі наважилась на операцію та як триває її відновлення.

«Любі, випала на пару днів з життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення», — поділилась Барбара.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова заговорила про можливу операцію 21-річної доньки. Хірургічне втручання може знадобитися Маші через жахливу ДТП, в яку вона в середині серпня потрапила разом із мамою в Молдові.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie