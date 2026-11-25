Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Реклама

Українська акторка Дар’я Трегубова розповіла, як російські обстріли двічі пошкодили її оселю на Лук’янівці в Києві.

У квартирі артистка живе разом із донькою Поліною, однак під час обох атак їх, на щастя, не було вдома. В інтерв’ю oboz.ua зірка пригадала, що наслідки першого влучання вибухової хвилі обмежилися розбитими вікнами. Після наступного обстрілу руйнування виявилися значно масштабнішими: вибухова хвиля пошкодила віконні та балконні конструкції, а уламки двічі потрапляли на балкон. Тож акторка все лагодила.

Реклама

«На щастя, під час обох вибухів нас не було вдома — були у від’їзді. Знаєте, я не люблю скаржитися й точно не збираюся робити з цього окрему історію. Бо розумію, що в деяких моїх колег ситуації складніші: квартири зруйновані практично повністю. Мені, скажімо так, пощастило більше. Першого разу внаслідок вибухової хвилі розбило вікна. А ось удруге пошкодження були значно серйознішими: погнуло й буквально вирвало з кріплень віконні та балконні дверні рами. До того ж на балкон двічі залітали уламки», — розповіла акторка.

Реклама

Дар’я Трегубова показала наслідки / © instagram.com/dasha.tregubova

Попри пережите, Трегубова залишається жити на Лук’янівці. За її словами, зараз у районі стало спокійніше, тож вона не вважає за потрібне нарікати на власні обставини, особливо з огляду на труднощі, з якими стикаються мешканці інших частин столиці.

«Тим часом я й далі живу на Лук’янівці. Здається, найгостріший період тут уже минув, слава Богу. Усе, що могли, вже розбили. Зараз на Лук’янівці спокійніше, ніж у деяких інших районах Києва. Мені тепер набагато більше шкода жителів лівого берега, які змушені долати всі ці труднощі. Я щойно їхала на презентацію проєкту і бачила багатокілометровий затор — о п’ятій вечора все просто стояло. Тому скаржитися на своє становище зараз не хочеться. Лук’янівка — нормально, повірте», — поділилася Дар’я.

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Окремо акторка згадала період, коли через війну тимчасово мешкала в Польщі. Попри комфортні умови та нових друзів, вона від початку розуміла, що хоче повернутися до Києва. Каже, що не розглядала можливість будувати кар’єру за кордоном, адже її професійне життя пов’язане з Україною.

Важливу роль у рішенні повернутися відіграла й робота над українським серіалом, де Трегубова тоді виконувала одну з головних ролей. Донька Поліна спочатку хотіла залишитися в Польщі, адже встигла знайти там нових друзів. Однак зараз, за словами акторки, дівчина також не шкодує про повернення.

Реклама

«Я жодного разу не пошкодувала про повернення. По-перше, я киянка, тут моє життя, моя робота, моє коріння. Так, у мене з’явилися чудові друзі, але думки будувати кар’єру в Польщі навіть не виникало. Я весь час знала, що повернуся до Києва. І щойно в Україні почалися знімання, де граю одну з головних ролей, питання, що робити далі, вже не стояло», — наголосила Трегубова.

Нагадаємо, нещодавно актор Г'ю Джекман відмовився говорити про війну в Україні: український актор Олег Загородній розповів, як його перехитрив.

Новини партнерів