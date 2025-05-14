ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1204
Час на прочитання
1 хв

Виступ України на "Євробаченні-2025" розірвав YouTube за переглядами: номери яких країн також у топі

Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" опинився в топі серед переглядів на YouTube. Українці обійшли за переглядами навіть фаворитів букмекерів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

У вівторок, 13 травня, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де нарешті визначилися з першою десяткою фіналістів.

Україна теж потрапила до гранд-фіналу, до якого залишилися лічені дні. Поки ж учасники другого півфіналу готуються до музичних змагань, в єврофанів є можливість пригадати виступи першої десятки фіналістів на офіційній сторінці "Євробачення" в YouTube.

Найбільше переглядів наразі зібрав виступ Польщі, яку представляє Юстина Стечковська з піснею GAJA. Станом на 16:00 її виступ зібрав понад мільйон переглядів і продовжує далі набирати.

На другому місці в топі опинився скандальний представник Естонії — виконавець Томмі Кеш. Артист представляє країну з піснею Espresso Macchiato. Він зібрав понад 566 тисяч переглядів на YouTube.

Трійку лідерів за переглядами замикає Україна. Наразі виступ гурту Ziferblat, який бореться за перемогу з піснею Bird of Pray, подивилося понад 354 тисячі користувачів YouTube.

Що цікаво, серед букмекерських прогнозів лідирує шведський гурт KAJ. Однак їхній виступ за переглядами на YouTube йде після України.

Нагадаємо, а тим часом учасники Ziferblat, схоже, потоваришували з представником Норвегії Кайлом Алессандро. Норвежець вже навіть встиг заспівати українською Bird of Pray.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie