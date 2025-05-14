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Виступ України на "Євробаченні-2025" розірвав YouTube за переглядами: номери яких країн також у топі
Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" опинився в топі серед переглядів на YouTube. Українці обійшли за переглядами навіть фаворитів букмекерів.
У вівторок, 13 травня, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де нарешті визначилися з першою десяткою фіналістів.
Україна теж потрапила до гранд-фіналу, до якого залишилися лічені дні. Поки ж учасники другого півфіналу готуються до музичних змагань, в єврофанів є можливість пригадати виступи першої десятки фіналістів на офіційній сторінці "Євробачення" в YouTube.
Найбільше переглядів наразі зібрав виступ Польщі, яку представляє Юстина Стечковська з піснею GAJA. Станом на 16:00 її виступ зібрав понад мільйон переглядів і продовжує далі набирати.
На другому місці в топі опинився скандальний представник Естонії — виконавець Томмі Кеш. Артист представляє країну з піснею Espresso Macchiato. Він зібрав понад 566 тисяч переглядів на YouTube.
Трійку лідерів за переглядами замикає Україна. Наразі виступ гурту Ziferblat, який бореться за перемогу з піснею Bird of Pray, подивилося понад 354 тисячі користувачів YouTube.
Що цікаво, серед букмекерських прогнозів лідирує шведський гурт KAJ. Однак їхній виступ за переглядами на YouTube йде після України.
Нагадаємо, а тим часом учасники Ziferblat, схоже, потоваришували з представником Норвегії Кайлом Алессандро. Норвежець вже навіть встиг заспівати українською Bird of Pray.