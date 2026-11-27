MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

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На сцені «Голосу країни-14» розпочалися вокальні бої — етап, на якому учасники команд змагаються за можливість продовжити боротьбу за перемогу.

Один із виступів настільки зворушив тренера MONATIK, що артист не зміг стримати сліз і поділився особистими роздумами про любов, ненависть та слід, який кожен залишає після себе. Учасники його команди виконали пісню Phil It, який в якості секретного гостя прийшов на «Голос країни» аби послухати, як співають його композицію. Цей трек особливо відгукнулася тренеру. MONATIK зізнався, що вперше почув його 2023 року й відтоді реагує на нього зі сльозами.

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«Я розсипаюся на мільйони частин від усвідомлення того, що сьогодні людям доводиться докладати стільки зусиль, аби знаходити себе в любові. Що нести любов у цей світ стало так складно. Ви ж бачите, скільки навколо ненависті. Мене розбиває те, що люди знаходять себе в ненависті, кайфують від неї, живуть нею, рухаються і надихаються нею. Це розриває мене на частини. Саме тому я не можу слухати цю пісню без сліз», — поділився артист думками про виконання на «Голосі країни» пісні Phil It «Лиши по собі».

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MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Також MONATIK зізнався, що часто замислюється над тим, який слід залишить після себе, і хоче, аби його діти обирали любов та пам’ятали про цінності, які справді мають значення.

Слова колеги розчулили й Наталію Могилевську. Тренерка пригадала, як знала Філіпа Коляденка (справжнє ім’я та прізвище Phil It) ще маленьким, і поділилася теплими спогадами про його родину — батька Дмитра Коляденка та маму Олену Коляденко.

«Можна я не буду казати, що я няньчила на руках Філіпа? Він для мене майже моя родина. Ми з його батьками були тоді як ті бідні студенти, без грошей, без нічого і він маленький. Я не здивована, яким Філіп став, бо він жив в атмосфері унікального кіно, унікальних думок, унікальної творчості. Він просто не міг стати іншим», — розповіла Могилевська.

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

У вокальних боях у кожного тренера команда з 12 учасників. Наставник має визначити п’ятьох вокалістів, які продовжать участь у проєкті. Тренери самостійно формують дуети або тріо та вирішують, кого залишити після кожного виступу. Водночас наставники можуть скористатися правом «крадіжки» й забрати до своєї команди учасника з іншої команди. Така можливість не обмежена кількістю спроб, а вирішальним стає остання. Завдяки цьому кожен із наставників може отримати шостого учасника.

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Кожна команда також має власну музичну концепцію вокальних боїв. Учасники Тіни Кароль виконують українські пісні, написані під час повномасштабного вторгнення.

Тіна Кароль / © пресслужба каналу "1+1"

Команда MONATIK представляє українську музику останніх 20 років, вокалісти Артема Пивоварова змагаються під світові хіти, а підопічні Наталії Могилевської виконують композиції гурту «Скрябін».

Новий випуск першого ефіру вокальних боїв вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна» та на Netflix для всіх глядачів в Україні у межах їхньої підписки. Переможця «Голосу країни-14» оберуть українці всенародним голосуванням у «Дії».

Незмінні ведучі проєкту — Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Наталі Солонік — ведуча бекстейджу.

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Нагадаємо, нещодавно обраниця актора Тараса Цимбалюка шокувала зізнанням про «Голос країни». До слова, Олена Світлицька стала учасницею проєкту та потрапила до команди Наталії Могилевської.

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