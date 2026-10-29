"Вижити неможливо": Катерина Кузнєцова шокувала правдою про гонорари українських акторів

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Реклама

Акторка Катерина Кузнєцова відверто розповіла про гонорари в українському кіно, додаткові джерела доходу та причини, через які не планує змінювати професію.

Зірка десятків фільмів і серіалів зізналася, що акторська кар’єра не завжди забезпечує стабільний заробіток. Періоди активних знімань можуть змінюватися тривалими паузами. У такі моменти Катерина знаходить заняття поза роботою. Вона захоплюється спортом, подорожами та здобуває нові знання. Попри фінансові труднощі професії, акторка ніколи серйозно не замислювалася над тим, щоб залишити сцену й знімальний майданчик. Водночас вона визнає: розраховувати лише на гонорари в Україні вкрай складно.

Реклама

«Звісно, в мене є додаткове джерело доходу — Instagram. Не вважаю себе блогеркою, а лише акторкою, яка ділиться досвідом і рекламує те, що до вподоби. Бо вижити лише на акторську зарплату, я вже мовчу про театри, неможливо», — каже Катерина Кузнєцова в шоу «Хто зверху?».

Реклама

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

За словами знаменитості, в Україні актори нерідко змушені шукати альтернативні способи заробітку. На відміну від багатьох закордонних ринків, де працюють професійні гільдії та передбачені виплати роялті за повторне використання матеріалів, українська система поки не забезпечує виконавцям аналогічних можливостей. Тож навіть упізнаваність і десятки ролей не гарантують фінансової стабільності. Для Катерини одним із додаткових джерел доходу стала реклама в Instagram, хоча сама вона передусім асоціює себе з акторською професією.

«Я людина, яка вміє чекати! Окрім цього, в мене величезна кількість хобі: спорт, нові знання, подорожі. Щоразу в незнімальні дні знаю, чим себе зайняти. Справді кардинально не замислювалася змінити професію. Здобути другу освіту хотіла, але так і не вдалося, бо акторство закрутило-завертіло. Якби не воно, стовідсотково обрала б туризм! Можливо, це були б тревел-блоги чи проєкти на зразок „Орла і Решки“», — поділилася артистка.

Катерина Кузнєцова

До слова, можливість долучитися до популярного тревел-шоу «Орел і Решка» у Катерини свого часу була. Однак тоді вона віддала перевагу іншому проєкту. Попри інтерес до подорожей, акторка не шкодує про свій професійний вибір і продовжує розвиватися у творчій сфері.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова порушувала болюче питання виплат пенсій для українських акторів. Зірка звернула увагу на те, що система винагороди за роботу в кіно потребує змін, адже творчі професії не завжди дають змогу розраховувати на стабільний дохід упродовж усього життя.

Реклама

Новини партнерів