"Вже це все набридло": співачка Монастирська про те, як замінила путіністку Нетребко і настрої за кордоном

Відома на весь світ українська оперна співачка Людмила Монастирська розповіла, як замінила путіністку Анну Нетребко у постановці "Турандот" на сцені легендарної Метрополітен-опера та про настрої за кордоном.

Виконавиця стала новою героїнею інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці". У випуску Монастирська розповіла, як їй запропонували виконувати партію у постановці "Турандот" замість путіністки Нетребко. Оперна співачка погодилася. Ба більше, на сцену артистка тоді вийшла з прапором України.

Людмила Монастирська / Фото: скриншот з відео

"Це було запрошення саме замість Анни Нетребко, мене запросили замість неї, саме в цей проєкт. І мені прийшла така думка - вийти на сцену з українським прапором! Але я все ж таки порадилися з керівництвом, і мені дозволили це зробити", - говорить артистка.

Також, за словами Монастирської, настрої за кордоном за два роки війни ще більше змінилися. Співачка поділилася спостереженнями, що європейці "втомлені" від війни в України, і така тенденція розпочалася ще 2022 року.

Людмила Монастирська / Фото: скриншот з відео

"Я багато чого вже різного почула, на адресу того, що "хай вже ці території віддадуть і скоріше це все припиниться". Мені казали: "Як вже все це набридло, і давайте вже віддавайте оці свої всі східні - Донбас, Луганськ - і можна ще щось трошки"… Це було ще 2022 року, а вони вже були втомлені. А вже минуло бачите скільки...", - поділилася Людмила Монастирська.

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