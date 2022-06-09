"Вже холодильників і пральних машин їм мало": росіяни вкрали пісню Скрябіна "Мам"

"Вже холодильників і пральних машин їм мало": росіяни вкрали пісню Скрябіна "Мам"

Росіяни вороже вторглися в Україну: знищують українські міста, вбивають людей та крадуть все, що трапляється їм в руки.

Зокрема, й до українського мистецтва окупанти теж дісталися. Так, Мережею почали ширитися відео, де співак РФ виконує пісню Скрябіна "Мам", щоправда російською мовою.

Один із коротких роликів опублікував на своїй сторінці в Instagram ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що росіянам вже замало холодильників та пральних машин, вони дісталися вже й до мистецтва.

"Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно", - написав Слава.

До слова, це вже не вперше, коли росіяни переспівують українські хіти російською мовою. Від початку війни у Мережі активно ширяться відео, де співаки РФ виконують на свій лад композиції Скрябіна - "Спи собі сама", "Шампанські очі", "Люди, як кораблі", "Океану Ельзи" - "Обійми", "Не твоя війна", Go_A - SHUM, Христину Соловій - "Тримай".

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