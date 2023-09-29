Вже не Брежнєва: співачка VERA випустила барвистий кліп, знятий під Києвом

Ексспівачка Віра Брежнєва, яка змінила псевдонім і тепер виступає як VERA випустила нову українськомовну композицію "Дякую" і мальовничий кліп до неї.

Ця пісня увійшла до майбутнього однойменного альбому артистки українською, який побачить світ вже 6 жовтня. EP народився після того, як VERA пройшла практику вдячності та щодня протягом 108 днів записувала 108 вдячностей людям, відчуттям, підтримці та змінам. Енергія, що народилася в процесі, трансформувалася через мову музики.

"Дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява, не звучала музика, і посмішка, якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на запитання, і просто намагалася жити в моменті. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що у мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати: з розібраного стану я потроху стала вибудовуватись зсередини, почав з'являтися ресурс, а згодом музика всередині знову залунала… І я хочу, щоб ви її почули", - прокоментувала майбутній альбом VERA.

"Дякую" - перший промовистий сингл та кліп з майбутнього EP, який представляє співачка. І пісня, і відео, знімання якого відбувалися на Київському морі від 6 ранку і до комендантської години, наповнені світлом, змістом та вірою. У кліпі VERA з'являється у ніжних сукнях трьох кольорів від українського бренду, які були обрані, щоб підкреслити відчуття легкості в моменті.

"Захотілося залишити в пам’яті та передати момент єднання з природою навколо: небом, сонцем, лісом. Коли все, що в тебе є – це секунда, тут і зараз, якою ми усі сьогодні живемо, - додала співачка.

Нагадаємо, також сьогодні яскравий кліп представила співачка Анна Трінчер. Виконавиця випустила відео на трек "Очі", в якому постала в грайливому образі і здивувала танцювальними вміннями.

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