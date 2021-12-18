Вже п'ята жінка звинуватила Містера Біга із "Сексу і міста" у сексуальних домаганнях

Неприємний інцидент стався 2010 року.

Американського актора Кріса Нота, відомого завдяки ролі Містера Біга із "Сексу і міста", вже п'ята жінка звинуватила у сексуальних домаганнях.

Ава (ім'я жертви було змінено) розповіла, що актор намагався зґвалтувати її 2010 року. Тоді їй було 18 років, і вона працювала в ресторані, до якого часто приходив Нот. Актор обманом заманив дівчину до одного приміщення. Там він почав чіплятися до неї: цілував, притискав до столу та стягував одяг.

Кріс Нот / Associated Press

"Він не чув слова "ні", але він почув мене, коли я сказала "не тут". Я переконала його, що зустрінуся з ним в іншому місці", - розповіла жінка, пише The Daily Beast.

До слова, Аві вдалося утекти та більше не зустрічатися з Крісом Нотом. Втім, дівчина розповіла про це своїм батькам. Вони, своєю чергою, зв'язались з директором ресторану. Однак чоловік не повірив словам Ави.

Кріс Нот та Беверлі Джонсон / Getty Images

Нагадаємо, раніше дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса.

Читайте також: