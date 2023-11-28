Wellboy і лейбл Papa Music після суду вирішили конфлікт і заінтригували продовженням співпраці

Співак Антон Velboi, який починав кар'єру під псевдонімом Wellboy, досяг згоди зі своїм колишнім музичним лейблом Papa Music після судової тяганини.

Про таке рішення стало відомо сьогодні, 28 листопада, зранку. В Instagram український співак і представник лейблу розмістили спільне фото. До того ж у дописі вони зазначили, що всі конфліктні питання мирно з'ясовані.

Втім, досі невідомо, чи продовжить артист співпрацю з компанією, чи все ж розірвав будь-які зв'язки з ними. Жодних деталей угоди ні артист, ні лейбл не стали розголошувати.

Антон Velboi та представник Papa Music / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Раді повідомити, що лейбл Papa Music і Антон Velboi дійшли згоди і вирішили всі питання. Перемир'я чи офіційне припинення співпраці? Рішення незабаром з'явиться на офіційних сторінках лейблу", – повідомляється в дописі під фото.

Більше коментарів Антон Velboi не давав.

Нагадаємо, співак Wellboy припинив співпрацю з лейблом Papa Music навесні 2023 року. Однак, представники лейблу не погоджували з ним такого рішення. Тому вони пообіцяли врегулювати це питання в "юридичній площині". Так, на початку листопада стало відомо про те, що екслейбл виконавця виграв суд першої інстанції. За дострокове розірвання контракту суд зобов'язав Антон Velboi виплатити Papa Music 300 тис. доларів.

Читайте також: