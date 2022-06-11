Wellboy, вперше від початку війни, випустив войовничу пісню: "Ворогів на ножі"

Wellboy, вперше від початку війни, випустив войовничу пісню: "Ворогів на ножі"

Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, потішив прихильників музичною новинкою.

10 червня Wellboy взяв участь у благодійному концерті Life will win в рамках європейського туру, організованого студією "Квартал 95". Стартував тур зі столиці Польщі – Варшави.

Там виконавець, окрім своїх хітів "Гуси", "Вишні" та Nozzy Bossy вперше від початку війни, представив нову композицію.

Від попередніх треків артиста, вона вирізняється бойовим духом. У ній Wellboy співає: "ворогів на ножі", "боремось, поборемо". Фрагмент виступу з новим треком з'явився у Telegram-каналі "Культурная прачечная".

Зазначимо, що усі гроші, вилучені під час благодійного європейського туру Life will win підуть на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень.

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