Wellboy насмішив фанів чудернацькими ліфтолуками з коханою і показався в трусах

Закохані показали, як кумедно минають їхні будні дні.
Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, який нещодавно після скандалу повернувся до свого лейблу, потішив фанів новою серією романтичних світлин з коханою.
До слова, пара вже більше трьох місяців проживає разом. Вочевидь, закохані дуже часто люблять фотографуватися у різних локаціях і робити знімки у ліфті. На сторінці в Instagram дівчини з'явилися їхні небачені раніше фото. На кадрах співак постає з обраницею у ліфті, ліжку та роздягальні.
"Ви б знали, який він буся", - написала закохана дівчина Вельбоя.
До слова, на фото можна помітити, як пара досить часто дуркує. Зокрема, артист кривить гримаси та показує свої сідниці у роздягальні у крамниці.
Своєю чергою, Антон відреагував на такий зворушливий допис дівчини. У коментарях він поставив декілька смайликів у формі сердечок. Шанувальники закоханих також не залишилися байдужими й також поставили багато сердечок-смайликів.
Нагадаємо, співак Антон Вельбой місяць тому зізнався, що наразі перебуває у стосунках. Виконавець поділився серією романтичних світлин зі своєю коханою в селі.
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