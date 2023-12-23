Wellboy насмішив фанів чудернацькими ліфтолуками з коханою і показався в трусах

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, який нещодавно після скандалу повернувся до свого лейблу, потішив фанів новою серією романтичних світлин з коханою.

До слова, пара вже більше трьох місяців проживає разом. Вочевидь, закохані дуже часто люблять фотографуватися у різних локаціях і робити знімки у ліфті. На сторінці в Instagram дівчини з'явилися їхні небачені раніше фото. На кадрах співак постає з обраницею у ліфті, ліжку та роздягальні.

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

"Ви б знали, який він буся", - написала закохана дівчина Вельбоя.

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

До слова, на фото можна помітити, як пара досить часто дуркує. Зокрема, артист кривить гримаси та показує свої сідниці у роздягальні у крамниці.

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Своєю чергою, Антон відреагував на такий зворушливий допис дівчини. У коментарях він поставив декілька смайликів у формі сердечок. Шанувальники закоханих також не залишилися байдужими й також поставили багато сердечок-смайликів.

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Нагадаємо, співак Антон Вельбой місяць тому зізнався, що наразі перебуває у стосунках. Виконавець поділився серією романтичних світлин зі своєю коханою в селі.

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