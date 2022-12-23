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Wellboy переспівав свій хіт "Гуси" польською мовою на знак подяки за постійну підтримку України

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
2 хв
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Wellboy переспівав свій хіт "Гуси" польською мовою на знак подяки за постійну підтримку України

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Артистові навіть замінили обличчя у кліпі.

Співак Wellboy представив оновлену версію свого нашумілого хіта "Гуси" - відтепер він звучить польською мовою.

Багатьох шанувальників артиста хвилювало питання, чому ж один із найпопулярніших треків зник з усіх музичних платформ. Як виявилося, Wellboy готував несподівану прем'єру. Таким чином виконавець хотів подякувати народу Польщі за постійну підтримку українців.

"Пам’ятаєте відео у тік тоці, де "Гуси" звучали по-новому? Так ось, сьогодні вийшов кліпчик з повною версією на Ютубі. Ви постійно питали, куди поділись наші "Гуси". Так ось, вони зникали на музичних платформах, тому що літали у справах до Польщі. Повернулись не одні, як бачите. А насправді нам просто дуже хотілось подякувати польському народу за постійну підтримку України. Сподіваюсь, "Gęsi" піднімуть вам настрій", - представив пісню Wellboy.

Попрацювала команда співака і над кліпом. За допомогою спеціальної монтажної програми у кліпі на пісню "Гуси" замінили обличчя Wellboy, щоб слова на відео співпадали з текстом пісні.

Нагадаємо, днями співак представив свій новий проникливий альбом, у якому заспівав про родинні цінності.

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Дата публікації
Перегляди
318
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