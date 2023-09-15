Wellboy під новим ім'ям випустив свій перший трек після скандалу з лейблом PapaMusic

Співак Wellboy, який тепер виступає під новим псевдонімом ANTON VELBOI, випустив свій перший трек після скандалу з лейблом PapaMusic.

Артист представив нову пісню "Люди на Землі" разом з яскравим кліпом до неї. За словами ANTON VELBOI, своїм треком він хотів висловити співчуття та підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки.

"Моя нова пісня "Люди на Землі" є проявом співчуття та розуміння людей, які були змушені покинути рідну домівку та тих хто залишився, але не може себе віднайти. В свою чергу хочу подякувати Збройним силам України, адже завдяки їх мужності та стійкості ми сьогодні маємо можливість жити, творити, надихати та надихатись", - написав у день прем'єри співак.

Зауважимо, що свою нову пісню Антон випустив разом з новою продюсеркою Мартою Останковою, до якої пішов від PapaMusic. Разом з мамою співака Аллою Вельбой, вони заснували свій лейбл Wellboyfamily.

Однак на це вже відреагували у компанії PapaMusic. Продюсерський центр заявив, що Вельбой не має жодного права використовувати ім'я Wellboy.

"На сьогодні ми перебуваємо в перемовинах, але ніхто не робить таких кроків, перебуваючи на стадії перемовин, не завершивши ці питання. Мабуть, Papa Music все ж таки вийде з цього діалогу. Щодо законності назви лейбла Wellboy family: лейбл "ПАПА МЬЮЗІК" є власником знаку для товарів і послуг "Wellboy". Використання "Wellboy Family" є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Wellboy". Тож, використання назви є не законним як і не законна співпраця зі сторони Orchard. Вони уклали договір напряму з артистом, хоча в Антона Вельбоя не закрито контракт з лейблом. Що порушує наші права", - сказали представники компанії в коментарі "МУЗВАР".

Зауважимо, що раніше лейбл PapaMusic випустив композицію "Документи у Дії" від імені Wellboy вже після припинення співпраці з артистом.

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