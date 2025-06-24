ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1887
Час на прочитання
2 хв

Wellboy після лікування повернувся до наркотиків і назвав хвороби, які в нього з’явилися на тлі вживання

Wellboy лікувався від залежностей у реабілітаційному центрі. Наразі ж музикант зізнався, що йому це не допомогло.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Wellboy

Wellboy / © Пресслужба Wellboy

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, зізнався, що після лікування в реабілітаційному центрі знову почав вживати наркотики, а також розповів про хвороби, які з'явилися у нього на цьому тлі.

Наприкінці травня виконавець поділився, що страждає від залежностей. Артист пройшов лікування в реабілітаційному центрі. Однак на проєкті “Тур зірками” Wellboy зізнається, що це йому не допомогло. Співак говорить, що б він не робив, однаково повертається до згубних звичок.

“Нічого не допомагає. У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей”, — зізнається артист.

Wellboy

Wellboy

Зокрема, Wellboy тривалий час вживає марихуану. Співак говорить, що на цьому тлі у нього розвинувся біполярний розлад особистості, який переріс в шизоафективний. Наразі артист лікується. Музикантові допомагає мама, яка перебуває поруч і підтримує його.

“У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Приймаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і от, намагаюся якось жити, тішитися дрібничкам”, — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту “ТіК” Віктор Бронюк прокоментував чутки, що соліст гурту “Ляпіс Трубєцкой” страждає від залежностей. Подейкують, що Сергій Міхалок зловживає алкоголем.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1887
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie