Wellboy після лікування повернувся до наркотиків і назвав хвороби, які в нього з’явилися на тлі вживання

Wellboy / © Пресслужба Wellboy

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Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, зізнався, що після лікування в реабілітаційному центрі знову почав вживати наркотики, а також розповів про хвороби, які з'явилися у нього на цьому тлі.

Наприкінці травня виконавець поділився, що страждає від залежностей. Артист пройшов лікування в реабілітаційному центрі. Однак на проєкті “Тур зірками” Wellboy зізнається, що це йому не допомогло. Співак говорить, що б він не робив, однаково повертається до згубних звичок.

“Нічого не допомагає. У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей”, — зізнається артист.

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Wellboy

Зокрема, Wellboy тривалий час вживає марихуану. Співак говорить, що на цьому тлі у нього розвинувся біполярний розлад особистості, який переріс в шизоафективний. Наразі артист лікується. Музикантові допомагає мама, яка перебуває поруч і підтримує його.

“У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Приймаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і от, намагаюся якось жити, тішитися дрібничкам”, — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту “ТіК” Віктор Бронюк прокоментував чутки, що соліст гурту “Ляпіс Трубєцкой” страждає від залежностей. Подейкують, що Сергій Міхалок зловживає алкоголем.