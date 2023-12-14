Wellboy після повернення до Papa Music випустив життєрадісний кліп і обстібав скандал між ними

Артист продовжив співпрацю зі своїм колишнім лейблом і представив кліп на пісню "Життя".

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, після примирення зі своїм колишнім, а тепер знову нинішнім лейблом Papa Music випустив кліп на нову пісню "Життя".

Відео вийшло яскравим та життєрадісним. У ньому Вельбой заходить до будівлі, де сидять сумні растамани-музиканти. Антон запитує в них, що сталося, на що вони відповідають: "Ми думали, що Wellboy вже кінець". "Ви що, прикалуєтесь пацани? Wellboy був, є і буде", - заспокоїв їх артист.

"Хочу, щоб кожен, хто слухає пісню – усміхнувся. Нехай пісня випромінює промені добра та зігріває серця моїх прихильників", – прокоментував нову роботу Wellboy.

Артист наголосив, що радість у простих речах. Більше він не буде блукати в пошуках чогось іншого. Мелодійні ноти, тексти із сенсами, грайливий вайб з першої секунди змусять з'єднатися в гармонії з новою піснею Wellboy.

Зазначимо, що команда проєкту Wellboy найближчим часом планує концерт разом з прес-конференцією.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому стало відомо, що після судової тяганини Wellboy та лейбл Papa Music порозумілилися. Так, лейбл і артист вирішили продовжити співпрацю. Навесні 2023 року Антон Вельбой достроково розірвав взаємини з Papa Music. Тоді ж лейбл подав на артиста до суду, який постановив, що Антон Вельбой за розірвання дострокового контракту має виплатити Papa Music 300 тисяч доларів.

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