Wellboy повернув сторінку в Instagram та роз'яснив, чому насправді пішов від Papa Music

Після гучного скандалу з музичним лейблом Papa Music співак Wellboy висловив свою позицію.

Музикант повернувся на свій офіційний акаунт в Instagram, який днями, за його словами, захопили колишні продюсери. На сторінці Антон Вельбой поділився відеозверненням, в якому зачитав причини розірвання контракту з лейблом.

"Я пропонував вирішити цю ситуацію без конфлікту та негативу, і сподівався, що вийде це зробити мовчки. Але мені не дали і тепер я не хочу дозволити брудному потоку ненависті впливати на мене, моїх рідних та моє оточення. Компанія Papa Music поводить себе не як поважний продюсерський центр, а як рекетир з 90х – мій Instagram намагаються віджати, як ларьок конкурентів, від мого імені розсилають образи та погрози журналістам. пишуть брехню про мою менеджерку. Моїй менеджерці пишуть невідомі російські номери від імені Юрія Бардаша (експродюсер Wellboy - ред.), паралельно з цим представники пишуть, що написали на неї заяву в СБУ. У 2023 році це недопустимо і я не хочу брати участь у цьому дешевому шоу", - висловився співак.

Wellboy і Юрій Бардаш

Як висловився Антон, він завжди з повагою ставився до умов контракту, але під час війни між ним та продюсерами виникли серйозні непорозуміння стосовно подальшого творчого шляху артиста.

"Не хочу вдаватися у деталі, але є деякі розбіжності щодо розвитку моєї музики та питань стосовно співпраці з Юрієм Бардашем і його однодумцями. Ми взагалі по-різному дивимося на питання розвитку української культури у максимальній сепарації від росії. Та й загалом, в колективі була дуже токсична атмосфера. Я не поважаю Юрія Барадаша як людину, але поважаю його як музиканта та продюсера. Я усвідомлюю, що він талановитий та багато зробив для мене. Але його вчинок по відношенню до України, політична та соціальна позиція - повне дно. Я не хочу бути до нього дотичним. Я усвідомлюю, що можу залишитися без прав на свою музику, але є важливіші речі - совість і Україна", - висловився Вельбой.

Євген Тріплов, Юрій Бардаш, Wellboy і MONATIK / Фото: instagram.com/triplov

Антон додав, що він дуже вдячний компанії за вкладені сили в його кар'єру та розвиток, однак зараз він має на меті інші цілі. Зокрема, він планує, щоб його творчість могла допомагати ЗСУ та країні.

Нагадаємо, що скандал між музикантом та музичним лейблом розгорівся після того, як Вельбой оголосив про припинення співпраці з ними. Продюсери звинуватили музиканта в тому, що він під впливом колишньої менеджерки Марти Останкової вирішив самостійно заробляти на своїх піснях.

У відповідь на звинувачення Вельбоя та його менеджерки у співпраці з РФ та скандальним путіністом Бардашем, який втік з України, Papa Music подали заяву до СБУ.

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