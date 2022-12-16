Wellboy представив новий проникливий альбом і запрем'єрив кліп на пісню "Додому"

Співак Wellboy потішив шанувальників прем'єрою нового альбому під назвою "8 марабу".

Для фанів артист приготував дещо незвичний альбом, адже до нього увійшли вісім абсолютно різних за стилем пісень, а символом стала лелека. Про це Wellboy розповів у своєму Instagram.

"8 марабу" - це 8 зовсім не схожих одна на одну пісень. Тут не тільки реггетон, а й дискофанк, хіп-хоп та навіть поп-рок. Такого міксу ще не було ні в одному україномовному альбомі. Ми з командою проявляли максимальний творчий креатив: семплювання каструлі, шейкер із зв’язки ключів, запис гітари лежачи на підлозі. Лелека став символом альбому. Мені цей птах до душі. Бо він приносить гарні новини та діточок, і я вірю, що Україна переродиться після війни і скоро запанує мирне небо", - поділився співак.

Цей альбом став першим після того, як Wellboy припинив співпрацювати з продюсером-зрадником Юрієм Бардашем.

Також разом з альбомом артист запрем'єрив кліп на чуттєву пісню "Додому". В ній виконавець заспівав про сімейні цінності.

"Головна ідея кліпу - це цінність сім’ї. Родина - це найважливіше, що є у нашому житті. Родина ніколи від нас не відвернеться. По життю можуть змінюватися друзі, вороги, але сім’я у нас одна. У цьому кліпі ми хотіли показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися купи в такий важкий час для України. І якщо вам складно, ви біжите вгору або вниз, падаєте, пам'ятайте, все неодмінно буде добре, ми всі повернемося додому рано чи пізно", - поділився Wellboy.

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