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Wellboy пригадав, як йому зателефонував зрадник Юрій Бардаш: "Він був у неадекватному стані"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
2 хв
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Wellboy пригадав, як йому зателефонував зрадник Юрій Бардаш: "Він був у неадекватному стані"

Wellboy і Юрій Бардаш

Музикант розповів, що він зробив, аби колишній продюсер більше не мав змоги з ним зв'язатися.

Співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, пригадав, як йому зателефонував палкий прихильник політики кремлівського диктатора Юрій Бардаш.

У програмі ЖВЛ музикант зізнався, що зрадник телефонував йому після своєї втечі до Москви. Утім, ця розмова була ні про що. Антон вважає, що путініст був у неадекватному стані.

"Він телефонував мені. Я не знаю, чому він телефонував. Можливо, він був у нестабільному, неадекватному стані. І все!" - розповів Антон.

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Wellboy, своєю чергою, заблокував Бардаша, аби той не зміг з ним зв'язатися. Також співак поставив крапку у стосунках з експродюсером. Антон більше не хоче навіть згадувати путініста.

"Я його просто заблокував, відписався в Instagram. Ні про що навіть говорити не хочеться. Не хочеться навіть згадувати цю людину", - прокоментував Антон.

Нагадаємо, колишній продюсер Wellboy Юрій Бардаш виявився палким прихильником Путіна та бажає, аби диктатор правив ще 15 років. Окрім того, зрадник після початку повномасштабної війни втік з України до Росії.

Wellboy був шокований такою позицією свого продюсера та розірвав з ним співпрацю.

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Дата публікації
Перегляди
95
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