Wellboy програв суд проти Papa Music та має виплатити лейблу 300 тисяч доларів

Співак Антон Velboi, який раніше виступав під псевдонімом Wellboy, програв суд проти музичного лейбла Papa Music.

Про це повідомив юрист лейбла Олександр Селіванов у своєму Facebook. За його словами, судове засідання відбулося минулого тижня. Суддя задовольнив позов Papa Music. За розірвання дострокового контракту Антон Velboi має виплатити лейблу 300 тисяч доларів.

Антон Velboi

"Дуже радий повідомити, що хоча ще і не кінець, але все ж таки якийсь "checkpoint" досягнуто. Минулого тижня суд першої інстанції задовольнив позов лейбла "ПАПА МЬЮЗІК" до Антона Вельбоя та зобов'язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за дострокове розірвання договору", - йдеться в повідомленні Селіванова.

Юрист Papa Music також натякнув, що їхній скандал все ще можна вирішити мирно, якщо співак почне приймати самостійні рішення.

Антон Velboi / Фото: Пресслужба Wellboy

"Антон, а тобі бажаю приймати самостійні рішення. Все ще можна виправити. Ми всі люди", - додав Селіванов.

Скандал між Wellboy і Papa Music – що відомо

Гучний скандал між співаком та його лейблом почався у квітні. Тоді артист неочікувано заявив, що припиняє співпрацю з Papa Music. Причиною цього Антон Вельбой назвав те, що один із засновників лейбла співпрацює зі зрадником-втікачем Юрієм Бардашем.

Антон Velboi / Фото: instagram.com/zlivanabravo

У Papa Music теж мовчати не стали. Там заявили, що виконавець потрапив під вплив шахрайки, ексменеджерки Марти Останкової. Вона нібито ввела його в оману, аби заробляти на піснях Wellboy. Також Papa Music звернулися до СБУ з проханням їх перевірити, аби спростувати закиди Вельбоя. Врешті, СБУ не виявила жодних порушень.

До речі, після розриву співпраці права на всі пісні артиста належали лейблу, тож співак не мав права їх виконувати. Тим часом сам Velboi, попри заборону, продовжував співати "Гуси", "Вишні" та інші хіти.

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