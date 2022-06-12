Wellboy розповів, куди поїхав його продюсер Бардаш та чому він не може повернутися до України

Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, розповів, де наразі перебуває його продюсер Юрій Бардаш.

Загалом, він поїхав ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон.

За словами Антона, наразі він перебуває разом зі своєю донькою у Грузії. Wellboy телефонував йому та пропонував повернутися, утім, Бардаш поки не може цього зробити, адже хвилюється за доньку.

"Юра за кордоном. Він у Грузії, він виїхав ще до війни. Зідзвонювалися з ним нещодавно, і я говорив йому, щоб він приїжджав, а він сказав, що не може. У нього донька. І він не може уявити собі, "як його бубочка плаче". Я його розумію", - розповів Wellboy "Зірковому шляху".

Юрій Бардаш з донькою / Фото: instagram.com/youra.bardash

Утім, решта творчої команди Антона поступово повертається до Києва та починає стабільно працювати.

"Є люди й за кордоном, і в інших містах: в Одесі, хтось був на заході України. Але вже всі потихеньку повертаються. Бо спочатку всі переживають за близьких, за сім'ю свою, а потім уже за роботу. Але всі повертаються, всі працюють", - додав Антон.

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