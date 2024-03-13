Wellboy розсекретив, як познайомився зі своєю дівчиною та чи планує вже весілля

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, не приховує, що не самотній.

Утім, подробиці зі свого особистого життя артист не надто охоче розповідає. Та в коментарі для сайту TСН.ua виконавець розсекретив, як познайомився зі своєю дівчиною Яною Савченко, скільки вони вже разом та чи планують весілля.

Виявилося, що закоханих звела творчість. Парочка познайомилася на зніманнях кліпу Wellboy – "Додому", прем'єра якого відбулася у грудні 2022 року. Яна була запрошеною акторкою. Між парочкою промайнула іскра, відтоді їхні стосунки почали розвиватися, і от, вони вже майже рік разом.

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

"Десь рік, приблизно. Познайомилися під час знімань кліпу "Додому", - поділився Вельбой.

Закохані вже навіть живуть разом. Утім, про шлюб вони поки не думають, адже не квапляться узаконювати стосунки. Натомість Яна жартує, що їхні взаємини більш, ніж серйозні, адже вони наважилися завести двох собак: "У нас дві собаки!".

Антон Вельбой з дівчиною / Фото: instagram.com/krassavayaa

Нагадаємо, Wellboy влітку минулого року вперше розсекретив, що не самотній. Артист опублікував тоді романтичне фото зі своєю обраницею. Однак подробиці особистого життя співак не розголошував. Щоправда, нещодавно він зізнався, що вже встиг познайомити обраницю з мамою.

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