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Wellboy створив нову сторінку в Intagram та похизувався несподіваною зміною іміджу

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Wellboy створив нову сторінку в Intagram та похизувався несподіваною зміною іміджу

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Співак вирішив ділитися фото на ще одній сторінці.

Виконавець Wellboy створив ще одну сторінку в Intagram, де вже почав ділитися світлинами із шанувальниками. 

Новий акаунт співак назвав "zlivanabravo", а у шапці профілю написав, що це "офіційний фейк Антона Вельбоя". 

На світлинах, які виконавець вже встиг додати у стрічку, він продемонстрував несподівані зміни іміджу. Так, на першому фото Антон позував із оголеним торсом,  темним волоссям та густими вусами.

Wellboy / © instagram.com/zlivanabravo
Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"Це я такий буду в 2023. Тільки тут ексклюзив", - підписав фото артист. 

А ось на наступній світлині Вельбой навпаки показав побриту наголо голову, але довші вуса.

Wellboy / © instagram.com/zlivanabravo
Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"А такий в 2024", - додав Антон. 

Чому Wellboy вирішив створити ще одну сторінку в Мережі він поки не розповів. Втім, за день на новій сторінці виконавця зібралося близько 500 підписників. 

Раніше Wellboy розповів про телефонний дзвінок від продюсера-зрадника Юрія Бардаша. 

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Дата публікації
Перегляди
259
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