Wellboy створив нову сторінку в Intagram та похизувався несподіваною зміною іміджу

Співак вирішив ділитися фото на ще одній сторінці.

Виконавець Wellboy створив ще одну сторінку в Intagram, де вже почав ділитися світлинами із шанувальниками.

Новий акаунт співак назвав "zlivanabravo", а у шапці профілю написав, що це "офіційний фейк Антона Вельбоя".

На світлинах, які виконавець вже встиг додати у стрічку, він продемонстрував несподівані зміни іміджу. Так, на першому фото Антон позував із оголеним торсом, темним волоссям та густими вусами.

Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"Це я такий буду в 2023. Тільки тут ексклюзив", - підписав фото артист.

А ось на наступній світлині Вельбой навпаки показав побриту наголо голову, але довші вуса.

Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"А такий в 2024", - додав Антон.

Чому Wellboy вирішив створити ще одну сторінку в Мережі він поки не розповів. Втім, за день на новій сторінці виконавця зібралося близько 500 підписників.

Раніше Wellboy розповів про телефонний дзвінок від продюсера-зрадника Юрія Бардаша.

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