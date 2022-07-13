Wellboy випустив першу від початку війни пісню про українську незламність: "Ворогів на ножі"

Виконавець Wellboy офіційно представив композицію "Ворогів на ножі", яка була написана після початку війни в Україні.

Wellboy випустив нову композицію під назвою "Ворогів на ножі".

Це перший трек артиста від початку повномасштабного вторгнення РФ до України і відтоді, як Wellboy розірвав контракт зі своїм експродюсером, путіністом Юрієм Бардашем.

Композицію Антон Вельбой написав у співавторстві з Євгеном Тріпловим. Як йдеться в анотації до відео, пісня "Ворогів на ножі" про українську незламність:

"Про те, як історія накладається на сьогодення. Як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції та, найголовніше, – нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас та знищити. Попри це, як і багато років тому – ми не припинимо воювати і обов'язково виграємо у цій боротьбі", - зазначив Wellboy.

Також виконавець додав, що цей трек не про війну. "Він про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу та жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але через тріщину обов'язково просочиться світло і всі вороги будуть покарані", - зазначив співак.

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