Wellboy вперше після розриву співпраці з путіністом Бардашем випустив новий позитивний кліп

Сьогодні, 21 жовтня співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, представив пісню під назвою "Стиль" та кліп на неї.

Це перша відеоробота артиста після того, як він оголосив про розрив співпраці з продюсером, путіністом Юрієм Бардашем. Зміни у команді та війна вплинули на стиль виконавця: від музики до зовнішності. Антон постає більш дорослим, мужнім та романтичним.

Знімання кліпу відбувалися у Києві за декілька днів до масованих обстрілів росіянами столиці. У відео можна побачити локації, що постраждали 10 жовтня – пішохідний скляний міст, парк ім. Т. Шевченка та головний, найстаріший червоний корпус КНУ.

Wellboy

"Сьогодні головна мета кожного з нас – це вистояти як фізично, так і емоційно, задля перемоги над ворогом. Цією роботою ми хочемо підтримати українців і нагадати, що життя триває. Мабуть, чи не кожен у ці дні перебуває у виснаженому емоційному стані та задається питанням: "Веселитись нема чим, суму сто причин. Як від них нам відпочить? Невідомо". Але, попри щоденні новини, від яких стискається серце, такі речі, як кохання, прості побутові позитивні емоції та підтримка один одного завжди на часі. Це те, що нас врятує, ну і безумовно ЗСУ, за що їм низький уклін!" – зазначив Wellboy.

Режисером роботи виступив Ілля Міхайлусь, саундпродюсером Сергій Ранов. Продюсер проєкту Wellboy - Євген Тріплов. Слід зазначити, що весь цей час від написання перших акордів і рим до виходу релізу артист і його команда перебувають в Києві, тому можна впевнено сказати - продукт made in Ukraine на всі 100%.

Сингл увійде у майбутній альбом, над яким наразі працює Антон Вельбой.

Нагадаємо, у липні Wellboy, випустив пісню-маніфест "Ворогів на ножі", присвячену незламності українського народу.

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